Русалка на закате и баскетбольная Шэрон Стоун

Юлия Ефимова находит время не только поддерживать форму, но и любоваться закатами в Калифорнии Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Юлия Ефимова (плавание)

Многие виды спорта не спешат выходить с карантина, и звезды явно скучают без крупных соревнований. Так что у спортсменок есть время, чтобы как-то развлечься самим, и порадовать своих болельщиков. В первых рядах среди них многократная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова, которая находит время не только поддерживать форму, но и любоваться закатами в Калифорнии.

«А как у вас прошел пятничный вечер?», - обращается пловчиха к своим поклонникам.

Среди поклонников Ефимовой есть и спортивные комментаторы, которые с удовольствием рассматривают эти кадры.

«Хороший вид, люблю такие закаты», - подписал ведущий программ «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

Дарья Клишина (легкая атлетика)

Греет на солнышке свое стройное тренированное тело и прыгунья в длину Дарья Клишина. Сезон у всех легкоатлетов получился смазанным, а наших так и вообще пока в результате допинг-скандалов к международным стартам еще не допустили.

«Все дело в шляпе», - подписывает фото 29-летняя спортсменка.

Анастасия Бадина (баскетбол)

Но круче всех в последние дни зажгла 19-летняя баскетболистка Анастасия Бадина, которая выступает за столичный клуб МБА. Настя выложила в соцсети короткий ролик, сделанный по мотивам знаменитого момента из фильма «Основной инстинкт» с участием Шэрон Стоун. Надо признаться, что баскетболистка выглядит не хуже сексуальной актрисы.

После этого ролика, взорвавшего интернет, Бадина теперь показывает технику броска в кольцо в разных программах на ТВ. «Ничего себе, вашу Наню (так называет сама себя Анастасия) и там, и тут передают... До чего техника дошла», - пишет Бадина в Инстаграм, а любителей баскетбола с каждым днем становится все больше.