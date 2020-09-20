Вакцина от коронавируса: кому можно, а кому нельзя прививаться

Планируется привить около 40 тысяч человек разного возраста и состояния здоровья Фото: REUTERS

Идет третий этап клинических испытаний первой в России (и в мире!) зарегистрированной вакцины от ковид. Это препарат «Спутник V», разработанный в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.

Исследование масштабное, планируется привить около 40 тысяч человек разного возраста и состояния здоровья. Добровольцам обещают страховку здоровья и пристальное медицинское наблюдение в течение полугода. Условия привлекательные, ведь помимо перечисленного, главный козырь – возможность забыть о страхе заразиться коварным коронавирусом. Укололся – и пошел! В случае если иммунитет сформируется, конечно.

Но, принимая решение, нужно взвесить многое. Помимо рисков для здоровья, которые есть в любом эксперименте, добровольцам в ходе испытаний придется пойти на многие ограничения. Вот самые главные из них.

1. ПРИБАВЛЕНИЕ В СЕМЬЕ ПРИДЕТСЯ ОТЛОЖИТЬ

Планировать семью придется особенно тщательно. Женщинам не рекомендовано беременеть во время испытаний. Мужчинам – становиться отцами. Нельзя будет также быть донорами яйцеклеток и спермы во все время испытаний. Это ограничение связано с тем, что эффект, оказываемый вакциной на репродуктивные функции человека и плод, не изучен. Было бы бесчеловечно подвергать будущего малыша таким рискам. Не стоит участвовать в экспериментах кормящим матерям.

Если женщина забеременеет уже в программе клинических испытаний, участие в них придется прервать.

2. НЕ ПИТЬ, НЕ КУРИТЬ, ВЫСЫПАТЬСЯ, НЕ ПЕРЕНАПРЯГАТЬСЯ

За три дня до вакцинации следует прекратить употребление алкоголя. Вообще, пить спиртное во время испытаний нужно будет крайне умеренно. Курить, если не можете вообще отказаться, разрешено не более 10 сигарет в день.

Дело в том, что переработка токсинов алкоголя и табака идет в печени. А этому органу и так хватит работы – с введенной вакциной. Зачем перенапрягать нашу химическую лабораторию?

К тому же для формирования адекватного иммунного ответа очень важно, чтобы добровольцы были в нормальной физической и психологической форме. По меньшей мере, им нужно высыпаться – на сон необходимо отводить не менее 8 часов в сутки, придется исключить переработки на работе, тяжелые, на грани экстремальных, физические нагрузки.

То есть собираетесь через месяц бежать марафон – от прививки лучше отказаться. И если ваша работа – разгрузка вагонов с чугунными ваннами, вы тоже вряд ли идеальный кандидат.

Идет третий этап клинических испытаний первой зарегистрированной вакцины от ковид Фото: REUTERS

3. НИ ПРОСТУДЫ, НИ ТЕМПЕРАТУРЫ

Срезаться на пути к тому, чтобы поучаствовать в испытаниях вакцины от коронавируса, можно и из-за простуды или ОРВИ. Нельзя вакцинироваться, если повышена температура тела, если есть обострение ваших хронических заболеваний. Если вы аллергик, то об этом нужно обязательно сказать врачу, прежде чем решаться участвовать в широком клиническом испытании вакцины.

4. НЕ УЕЗЖАТЬ ДАЛЕКО И НАДОЛГО

Важно учитывать и тот фактор, что вакцинация препаратом «Спутник V» идет в два этапа и второй укол делают ровно через три недели.

- Это не один укол, сделанный дважды. По сути это два разных медицинских препарата, - рассказал в эфире канала «Россия 24» Дмитрий Еделеев, доктор медицинских наук, президент нацпроекта «Здоровье нации», - После любого из них может начаться осложнение, поэтому необходимо планировать свое время так, чтобы быть в пределах досягаемости медицинских учреждений. Если вдруг у вас ухудшится здоровье, вы должны очень быстро обратиться за медицинской помощью.

Теоретически ухудшение может произойти не только вскоре после укола, но и в любой момент. То есть если вы собираетесь после укола отправиться на зимовку в глухую деревню, в длительную командировку или отпуск – придется менять планы.

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О чем еще стоит помнить при вакцинации?

Если вы уже переболели ковид (или у вас в крови неожиданно найдут антитела к новому коронавирусу), вы не подходите для участия в клинических исследованиях. Поскольку уже имеющийся иммунитет может исказить реакцию. Ну и вообще, на данном этапе врачи не рекомендуют делать прививки таким людям прививки от «короны» еще по меньшей мере год. Во-первых, никто точно не знает, сколько будет «работать» приобретенный иммунитет – и у переболевших, и после вакцины. Создатели «Спутника» рассчитывают на два года защиты, но пока это только теоретические выкладки.

Также участникам испытаний вакцины против коронавируса нельзя будет делать прививку от гриппа, чтобы сохранить чистоту исследования. Однако в принципе параллельная вакцинация от гриппа и коронавируса возможна, так как препараты вызывают разный иммунный ответ.