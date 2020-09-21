Блоггер и буль-буль-буль бутылочка, Брежнев, Навальный и Нобель, удаление Терешковой из думской залы, "До скорой встречи. Фантомас"

Величие А. А. Навального достигло уже неслыханных высот Фото: REUTERS

Напряженная драма "Алексей и Новичок" преобразавалась в оптимистическую комедию с обнаружением в томской гостинице бутылки, которая, по мнению изъявших ее и отправивших в Германию, сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), и произвела роковое действие, торпедировала "Северный поток – 2" etc.

Отчасти это напоминает старинную (XVI в.) книгу "Гаргантюа и Пантагрюэль", герои которой предпринимают паломничество к оракулу Божественной Бутылки. Народная смеховая культура Средневековья и Возрождения оказалась не чужда и работникам ФБК.

Отчасти - песню юнкеров Николаевского кавалерийского училища, припев которой гласит:

"Гей, песнь моя любимая,

Буль-буль-буль бутылочка казённого вина!".

Бутылочка оказалась если не божественной, то во всяком случае случае довольно таинственной. Носящая на себе следы боевого отравляющего вещества страшной силы, она не причинила ни милейшего вреда томским активистам, а равно и лондонской активистке Марине Певчих, которая бесстрашно упаковала сосуд в свой чемодан с верхним и исподним. Прозорливость активистов, явившихся в томскую гостиницу изымать вещдоки в такое время, когда о состоянии Навального они еще не могли ничего знать, также заслуживает восхищения.

Но случаи с Божественной Бутылкой или им аналогичные, встречаются в детективной литературе. Преступник, желающий направить расследование по ложному пути, создает хитроумную систему фальшивых улик. Когда его планы уже вроде бы увенчиваются успехом, его губит любовь к совершенству – он подкидывает еще одну улику, кажущуюся ему совсем неопровержимой, но странное появление ее – не было и вдруг нашлась – разрушает всю созданную им хитроумную сеть. Так вредит излишнее усердие.

Впрочем, про буль-буль-буль бутылочку, если она окажется некстати, можно и забыть, тем более, что величие А. А. Навального достигло уже неслыханных высот. Тов. Ерофеев, прежде искусный пианист и проректор ВШЭ, а ныне профессор заштатного – совсем не Стэнфорда и не Гарварда – американского университета, сообщил, что в ближайшее время целый ряд всемирноученых профессоров выдвинет воскресшего киберактивиста на Нобелевскую премию мира. Многие удивились - а как же Трамп и Грета Тунберг? Но, очевидно, Навальный – более сильный претендент, который кроет Трампа, как бык овцу.

Бутылочка оказалась если не божественной, то во всяком случае случае довольно таинственной Фото: REUTERS

Правда, народно-патриотические силы выдвинули еще одну кандидатуру на Нобеля. Товарищ Максим (Сурайкин, вождь "Коммунистов России") предложил посмертно наградить неустанного борца за дело мира, великого продолжателя дела Ленина, генерального секретаря ЦК КПСС товарища Л. И. Брежнева. Правда статут премии не предусматривает посмертного награждения (во всяком случае, не спустя 38 лет после кончины номинанта), но заслуги Леонида Ильича в борьбе за мир столь велики, да и выглядел он не в пример импозантнее, чем какой-нибудь лауреат Обама, так что ради него в статуте премии можно сделать исключение.

Впрочем, есть и ныне здравствующие ветераны, вполне достойные премии. Председатель Госдумы В. В. Володин велел покинуть думскую залу заседаний женщине-космонавту В. В. Терешковой и патриарху московского стройкомплекса В. И. Ресину. Но не в виде наказания за недолжное поведение – есть в законодательных собраниях такой дисциплинарный прием, -- а совершенно наоборот. В. В. Володин пекся о здоровье ветеранов – "Коллеги, ну как же так? Вы что делаете? Избиратели нам не простят. Ну поработайте дистанционно. У вас же все возможности есть". И поставил им в пример другого почетного долгожителя – "У нас вот единственный, кто выполнил просьбу большую, — это А. Н. Чилингаров, исследователь Арктики и Антарктики. Вот он прислушался".

Похвален думский обычай, согласно которому молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет. И даже особенная забота, чтобы избежали черной заразы. Это правильно, но если заболеет молодой коммунист или сокол Жириновского – разве это не будет не менее тяжелой утратой для отечественного парламентаризма?

Логично было бы не пускать на пленарные заседания никого – и Терешкову с Ресиным, и совсем желторотых депутатов. Пускай осваивают Zoom и законодательствуют в удаленном режиме. Даже малые дети освоили новый школьный режим, и народные избранники уж точно не менее способны, чем первоклашки.

Ведь мы живем во времена всеобщего инновационного творчества. Вышесказанный Zoom, трамвай без вагоновожатого, испытанный на днях начальником московского дептранса М. С. Ликсутовым, различные территории смыслов и точки кипения.

Согласно сообщению телеканала ЧГТРК "Грозный", в такой засекреченной точке кипения, правда, не российской, а европейской, с применением новейших технологий создали маску руководителя Республики Чечня Рамзана Кадырова и намерены использовать ее для коварных провокаций в рамках операции "Двойник".

О такой технологии стало известно еще в 60-е гг. по фильму "Фантомас" – "Вскоре Фантомас снова принимает другой облик, на сей раз комиссара Жюва, и совершает акт устрашения: расстреливает витрину кинотеатра из автомата и устраивает взрыв. Затем Фантомас в облике комиссара производит налёт на казино. После того как на месте преступления находят отпечатки пальцев комиссара Жюва, его арестовывают, подозревая, что именно он является неуловимым и загадочным преступником".

Во французском фильме комиссару помогал противодействовать козням Фантомаса мужественный журналист Фандор. Будем надеяться, что и сегодня на помощь комиссару Кадырову придут героические Фандоры.