Удаленка навсегда: Четыре из пяти российских компаний сохранят дистанционный режим работы

Три четверти опрошенных ответили, что их компания уже использует удаленный формат работы, хотя бы частично Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Эксперты аналитического центра «Битрикс24».провели исследование среди 1000 российских компаний. Респонденты были из разных регионов страны и различных сфер экономики. Среди них: строительный бизнес, ИТ-индустрия, рекламные агентства, образовательные центры и другие виды бизнеса.

Три четверти опрошенных ответили, что их компания уже использует удаленный формат работы, хотя бы частично. А 81% заявили, что обязательно будут использовать его в будущем. Тем более что это стало проще и технологически, и юридически. Недавно в России был принят новый закон, по которому удаленка теперь официально признана, а ее условия будут прописываться в трудовом договоре.

Примечательно, что число вакансий, где работодатели ищут себе удаленных сотрудников, в этом году выросло более чем вдвое. И сохранилось на том же уровне даже после отмены режима самоизоляции. Бизнес понял, что так можно сэкономить. Как недавно выяснили в сервисе «Авито Работа», в среднем таким сотрудникам предлагают зарплату на 5% меньше.

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