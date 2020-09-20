Пляжная мода «Кинотавра»: Анна Чиповская и Марина Александрова в ретро-бикини, а Ксения Собчак выбрала сексапильную «ламбаду»

Анна Чиповская на пляже. Фото Ивана Смирнова

Фестиваль «Кинотавр» славится не только премьерами, но и жаркими фото в бикини кинодив и светских львиц.

Однако в этом году из-за пандемии в Сочи приехал укорочённый звёздный десант. На пляжах засветились немногие. Вместе с фэшн-блогером Ольгой Рудыка обсуждаем самые яркие пляжные выходы звёзд.

Фэшн-блогер Ольга Рудыка Фото: Личный архив

Клуб «Высокая талия»

- В 50-х годах на пике моды были купальники с завышенной талией. Они особо хороши для полных дам, поскольку зрительно вытягивают силуэт и скрывают складки в районе талии, - рассказывает Ольга Рудыка. - Впрочем, Анне Чиповской, Оксане Фандере и Марине Александровой, которые выбрали эту модель купальника, скрывать ничего не надо, формы у них стройные.

Анна Чиповская. Фото Ивана Смирнова

Но такой ретро-стиль особенно актуален этим летом, актрисы себя показали настоящими модницами.

Кстати, и пляжные шорты Чиповская выбрала верно. Да, пусть за их шириной Анна спрятала свои стройные формы, но такая модель сейчас весьма актуальна. Словно актриса позаимствовала их у своего бойфренда. А вот шорты Анны Банщиковой, увы, не могу назвать топовыми. Похожие модели были в тренде в 90-годы.

Привет из 80-х

-Вот такие бикини, как у Ксении Собчак, вошли в моду в 80-е годы после выхода клипа «Ламбада», - говорит наш модный эксперт.-

Вот такие бикини, как у Ксении Собчак, вошли в моду в 80-е годы Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

На вещевых рынках можно было купить либо такой купальник, как у Ксении с плавками, максимально обнажающими бедро, либо с пришитой к плавкам оборкой, которая напоминала юбку. Обратите внимание на модель лифа. Она напоминает топик. В те годы ещё не вошли в моду купальники с чашками, поддерживающими бюст.

Бабушкин сундук

-Общая тенденция этого лета - купальные костюмы с элементами ретро. Но у актрисы Елены Лядовой и певицы Алёны Свиридовой другая «беда». Судя по тому, что купальники им маловаты и ткань на них уже порядком выцвела, артистки носят их не первый год. Или же достали их из бабушкиного дачного сундука, - предположила фэшн-блогер Ольга Рудыка. - А вот бойфренд Лядовой Владимир Вдовиченков вполне себе в тренде. Плавки уже давно не актуальны. А купальные шорты сейчас на пике моды.

Алёна Свиридова. Фото Ивана Смирнова

Владимир Вдовиченков. Фото Ивана Смирнова