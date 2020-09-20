«Негатив, обида, разочарование» У Елены Ваенги не идет в шоу «Голос.60+»: жалуется на картинку, опозорилась в дуэте

В эфире Ваенга себе самой кажется излишне толстой — и списывает это на телевизионное искажение реальности. Фото: Максим ЛИ

Долгие годы зрители ждали в эфире проекта «Голос» Елену Ваенгу и прочили ей место в составе наставников. Оказывается, слухи были не беспочвенны. Певица признавалась, что организаторы не раз предлагали ей прийти в проект, но из-за природной скромности от предложений приходилось отказываться. Дескать, Ваенга стеснялась учить других артистов, как петь. И вот — свершилось! В третьем сезоне проекта «Голос.60+», где выступают пожилые и жизнелюбивые люди, Елена село в красное кресло. Однако пока ничем хорошим это не закончилось.

Проект проходит по укороченной схеме и предполагает всего четыре выпуска в эфире. Уже после первого у Елены появились вопросы. И даже обида на...полнящую, как ей кажется, картинку шоу. В эфире Ваенга себе самой кажется излишне толстой — и списывает это на телевизионное искажение реальности.

- Телевизор. +10 лет+20 кг....... это жесть? - написала две недели назад певица - Негатив, обида, разочарование. И меня не переубедить.

Артистка сопроводила печальный пост селфи из машины, глядя на которое, судя по задумке Ваенги, подписчики должны увидеть и согласиться с Еленой — в жизни она и правда выглядит иначе. Гораздо более выигрышно, по сравнению с эфиром.

Странно, что раньше, когда Ваенга участвовала в других телепроектах Первого канала — «Три аккорда», «Точь-в-точь» — подобных претензий не было.

А в последнем эфире и вовсе случился конфуз. Наставница шоу «Голос.60+» во время слепых прослушиваний решила выйти на сцену и спеть с претендентом на попадание в проект Стефано Войсом — 67-летним болгарином итальянского происхождения. Получилось весьма печальное зрелище.

Ваенга попросила артиста спеть с ней песню «Tu Vuo Fa L’americano» Ренато Карозоне. И сразу призналась, что очень волнуется (довольно странно для звезды российской эстрады, правда?). Певица вступила в песню первой, но раньше, чем нужно. Галантный Стефано сделал вид, что все идет по плану, но сама Елена признала ошибку: «А, вперед? Ну неважно, зато вживую». Во время припева артистка забыла слова, начала улыбаться и даже пропустила кусок песни. Закончился номер чечеткой от Войса и нервическим смехом от Ваенги.

Популярная певица по привычке считает виноватыми всех вокруг. Фото: Максим ЛИ

- Браво! - резюмировала Елена и попыталась объясниться. - Все, что помнила [спела]! Все, что помнила в этой песне!

После того, как артист удалился со сцену, Ваенгу по-джентльменски поддержал Лев Лещенко.

- Я бы к тебе повернулся, Лена!

- Перепутала все слова! - честно призналась певица. - Вообще, там так страшно стоять! Реально страшно. Это все, что я знаю в итальянском языке вообще. Посмотрите, что делается, кошмар какой (показывает трясущиеся руки).

Кстати, в формате шоу произошли незаметные изменения. Теперь «Голос.60+» включает пять выпусков, а не четыре, как было раньше. Это связано с тем, что в командах прибавилось по одному артисту — пять вместо четырех.

В настоящий момент наставники сформировали свои команды полностью. Артисты из команд Елены Ваенги, Льва Лещенко, Гарика Сукачева и Тамары Гвердцители поборются за путевку в финал в поединках 25 сентября, а заключительный этап конкурса состоится 2 октября в прямом эфире.