Фигуристка Анна Щербакова с блеском выиграла первый этап Кубка России

Анна Щербакова. Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Сегодня в Сызрани проходили соревнования фигуристов в рамках первого этапа Кубка России, который приобрел совершенно иной статус. Теперь, чтобы попасть на декабрьский чемпионат России, где будет проходить отбор в сборную на чемпионаты Европы и мира, необходимо выступить минимум на двух этапах Кубка из пяти.

Первыми в воскресенье на лед вышли мужчины, у которых была плотная борьба. В результате, по сумме двух программ победу одержал Артём Ковалёв из Академии «Ангелы Плющенко», хотя в произвольной и стал вторым. Второе общее место занял Роман Савосин из «Самбо-70», обошедший провалившего произвольную программу Макара Игнатова (тренер Евгений Рукавицын).

Специалисты отметили, что и несколько других ребят на подходе…

А потом стартовала главная часть программы – женское фигурное катание. Конкуренция у одиночниц, как мы знаем, гораздо выше, чем у мужчин, а наши спортсменки выиграли все крупные старты в последние несколько лет. Но на этот игра шла в одни ворота.

В Сызрань из звезд приехала только двукратная чемпионка России Анна Щербакова, которая с большим отрывом выиграла короткую программу. Она более чем на 12 баллов опередила другую воспитанницу Этери Тутберидзе Майю Хромых, еще более оторвавшись от других соперниц. Но все было по-взрослому: Щербакова вышла на лед в новом платье и даже изменила часть музыки в произвольной программе. Словом, Аня со своими тренерами не только шлифует технику, но и ищет свой образ.

А с техникой в произвольной программе оказалось все в порядке. Четверной флип был исполнен на высоком уровне, хотя на тренировке Аня с него упала. Также удались большинство каскадов и связок. Короче говоря, победа Щербаковой за явным преимуществом.

А вот Майя Хромых не смогла чисто исполнить произвольную, смазав несколько элементов. Сложная программа смотрелась тяжеловато, спортсменке не удалось собраться после первой осечки. В результате Хромых откатилась на третье место, а второе заняла Анна Фролова, прекрасно исполнившая свою программу.

А еще комментатор Алексей Ягудин хвалил Камилу Султанмагомедову и восхищался высокой и грациозной Марией Талалайкиной. Словом, второй эшелон не дремлет.

Но, главное, что Кубок удался, хотя не везде хватало конкуренции. Следующий этап, кстати, пройдет в Москве.

Фигурное катание. Кубок России. Первый этап. Сызрань, 20 сентября

Мужчины. Мастера спорта. Короткая программа. 1. Артём Ковалёв – 229,39 балла. 2. Роман Савосин (оба – Москва) – 224,40. 3. Макар Игнатов (Санкт-Петербург) – 217,46.

Женщины. Мастера спорта. Итоговое положение. 1. Анна Щербакова – 246,40 балла. 2. Анна Фролова – 206,01. 3. Майя Хромых (все – Москва) – 192,62.

Кубок России-2020. Расписание этапов

1 этап. Сызрань, 18-22 сентября

2 этап. Москва, 10-13 октября

3 этап. Сочи, 23-27 октября

4 этап. Казань, 8-12 ноября

5 этап. Москва, 5-8 декабря