Леонид Рошаль - об идее ввести в России четырехдневную рабочую неделю: Если это будет проходить одновременно со снижением зарплаты, то я против

Леонид Рошаль Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Безработица в стране бьет рекорды. Одна из мер борьбы с ней - четырехдневная рабочая неделя. Этой теме мы посвятили наш традиционный «Вопрос дня» - он будет опубликован в газете «Комсомольская правда» в понедельник, 21 сентября. «А как вам идея насчет четырехдневки?» - об этом мы спрашивали и у простых граждана страны, и у известным политиков, общественных деятелей и врачей. В их числе - и Леонид Рошаль.

- Для меня это до конца не понятно, - поделился Леонид Михайлович. - Если это будет проходить одновременно со снижением заработной платы, то я против.

Теперь - то, что относится к моей профессии. На фоне дефицита кадров, особенно в первичном звене, я не представляю реальность этой идеи. Мы же не можем лечить только четыре дня в неделю, а три не лечить..

Думаю, что нужно представить вразумительное обоснование, чтобы кошке было понятно...