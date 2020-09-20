В этом году знаменитый европейский киносмотр был отменён из-за угрозы распространения коронавируса Фото: Shutterstock

Но это не первый случай отмены в истории одного из самых престижных фестивалей мира.

Идея создания кинофестиваля, альтернативного Венецианскому, который был детищем диктатора Муссолини, витала в головах французов в конце 30-ых годов прошлого века. Он должен был пройти в сентябре 1939-го года в Каннах. Но 1 сентября Германия напала на Польшу, и фестиваль пришлось отменить. Американская делегация в лице звезд Голливуда: Гэри Купера, Дугласа Фэрбенкса, Пола Муни и многих других, летевшие в Ниццу на специально зафрахтованном трансатлантическом лайнере, развернулись в небе и вернулись домой.

Началась Вторая мировая война и было уже не до фестивалей. Поэтому официальная история Каннского киносмотра случилась в послевоенное время.

Первый кинофестиваль прошел 20 сентября 1946 года. В Канны съехались представители 21 страны. Они привезли на фестиваль 46 фильмов.

Удивительно, что не французская картина открывала программу фестиваля, как следовало бы ожидать. Первым фильмом первого Каннского фестиваля была советская документальная лента «Берлин» режиссёра Юлия Райзмана. Это хронико-документальный фильм о штурме столицы Третьего рейха в ходе Берлинской операции и о капитуляции Германии. «Берлин» был встречен с большим энтузиазмом и получил Первую международную премию в категории «За лучший полнометражный документальный фильм».

Четыре подряд фестиваля проводились в конце сентября, и только с 1952 года (из-за финансовых проблем дважды пришлось отменять: в 1948 и 1950 годах) – его перенесли на май. Тогда председателем жюри был режиссер и писатель Жан Кокто.

До 1954 года победитель Каннского фестиваля получал не Золотую пальмовую ветвь, а Гран-при. Приз представлял собой произведение современного искусства одного из известных художников из мира моды.

Первая «Золотая пальмовая ветвь» в 1955-м году досталась картине Дэлберта Манна «Марти».

Единственным советским полнометражным фильмом, который получил главный приз Каннского кинофестиваля (1958 год), был фильм «Летят журавли». Название было переведено на французский как Quand passent les cigognes, довольно далеко от оригинала, буквально «Когда пролетают аисты». Дословный перевод слов «журавль» (grue) имеет несколько значений. Одно из них на французском сленге - «проститутка». Глагол «лететь» (voler) тоже многозначный (одно из значений - «красть»). В итоге второй смысл названия мог бы звучать так: «проститутки воруют».

Лишь однажды участники фестиваля разъехались по домам без наград. Это случилось в 1969-м году. Во Франции бушевал «красный май», сопровождавшийся всеобщей забастовкой (она привела к отставке правительства Шарля де Голля). На девятый день фестиваля, на улицах Канн появились толпы студентов из Ниццы с лозунгами «Власть молодым!». Среди них оказались и кинематографисты, в частности Жан-Люк Годар, Франсуа Трюффо, Клод Берри, Клод Лелуш, которые, не встретив никакого сопротивления, захватили фестивальный дворец и устроили в зале митинг, сорвав показ фильма «Охлажденный мятный коктейль» режиссера Карлоса Сауры, который вместе с женой, актрисой Джеральдин Чаплин присоединился к восставшим и повис на занавесе, чтобы воспрепятствовать показу своей же картины. К ним присоединились члены жюри режиссеры-революционеры Луи Маль и Роман Полански. В итоге за пять дней до официального закрытия фестиваль распустили, а его участники разъехались по домам без наград.

Дворец фестивалей и конгрессов на набережной Круазет (в народе его называют «бункер» из-за необычной формы) был построен только в 1979 году. Начинался фестиваль совсем в другом здании, из которого с годами он просто вырос. Ну а знаменитая набережная для променада появилась в Каннах в начале 60-х годов XIX века. Тогда она носила название «бульвар Императрицы»

ТОЛЬКО ЦИФРЫ:

Лестница Дворца Фестивалей, на которую проходит красная дорожка, не такая уж длинная – всего 24 ступеньки.

Бюджет Каннского фестиваля в среднем составляет более 20 млн евро. Из них 20 тысяч евро – стоимость «Золотой пальмовой ветви», выполненной из 24-каратного золота.