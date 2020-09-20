По Минску прошел самый бестолковый марш протеста

В воскресенье, 20 сентября, в Минске случился массовый, но, пожалуй, самый бестолковый изо всех митингов. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В воскресенье, 20 сентября, в Минске случился массовый, но, пожалуй, самый бестолковый изо всех митингов. Хотя маршрут, озвученный польским интернет-ресурсом, изначально и выглядел по-революционному боевым: людей направляли сначала на Верховный суд, а потом и вовсе на резиденцию президента. «Вчера они прижимали и теснили наших женщин, сегодня мы им ответим тем же», - обещали организаторы шествия. А еще, по тем же инструкциям, демонстранты должны были нести плакаты с фото и личными данными тех, кого уже записали во «враги народа».

Но что-то пошло не так.

Едва протестующие в одной из точек сбора сбились в маломальскую кучу, как вдруг вырубился мобильный интернет. Демонстранты, растерянно глядя в неработающие телеграмм-каналы, спрашивали друг у друга, куда им идти.

Едва протестующие в одной из точек сбора сбились в маломальскую кучу, как вдруг вырубился мобильный интернет. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В конце концов, решились и дошли до музея Великой Отечественной войны, куда стекались колонны со всех сторон Минска. Военные, троллили демонстрантов, запустив на всю громкость советские песни, тут тебе и Лещенко с «Родной землей», и Беликов, которому снится деревня… Толпа отвечала "Переменами" Цоя и гимном украинского Майдана - песней "Воины света".

Через какие-то полчаса колонна была уже довольно внушительной, собравшимися людьми вполне можно было наполнить стадион среднего уровня. И митингующие двинулись к намеченной цели.

Через какие-то полчаса колонна была уже довольно внушительной, собравшимися людьми вполне можно было наполнить стадион среднего уровня. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Новых инструкций в виду отсутствия интернета по-прежнему не поступало, а потому начались какие-то странные шатания. Толпа шла было к цели, но, увидев впереди милицейские цепи, за пару сотен метров повернула налево. Потом опять налево. И опять. В конце концов, через пару часов после начала марша снова оказались там же, где и собирались.

- Куда теперь? - снова спрашивали друга у друга люди.

- А куда кривая выведет, нормальные герои всегда идут в обход, - отвечали в толпе, а потом проскандировали «вечную память загиблым героям».

Новых инструкций в виду отсутствия интернета по-прежнему не поступало, а потому начались какие-то странные шатания. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Журналисты, для которых этот марш был не первым, скучали — новых лозунгов, кричалок и плакатов практически не добавилось.

- Ну, спросите нас, за что мы вышли! - завидев людей с видеокамерами, набивались на интервью молодые люди.

- Знаем, уже рассказывали по сто раз, - благодарили журналисты и отходили в сторонку.

- Далучайся! (присоединяйся, - прим.ред.) - призывала толпа по пути, тут же азартно всех присоединяя: «Водители с народом!» (когда переходили дороги), «Строители с народом!» (когда шли мимо стройки), «Аптекари с народом!» (мимо попались пара аптек). Стихийные «присоединения» закончились, когда поравнялись с магазином «Вино».

Толпа шла было к цели, но, увидев впереди милицейские цепи, за пару сотен метров повернула налево. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Ого, - тяжело дыша от этого марш-броска, сказал знакомый фотограф, посмотрев на шагомер: вместе с толпой мы сделали уже 18 тысяч шагов — около 12 километров. А те не успокаивались и упрямо шли вперед. Оставшись без управления, порой терялись на перекрестках, снова споря, куда двигать дальше.

И неизвестно, сколько бы еще продолжался этот очередной марш «рассерженных граждан», пока на главной улице Минска, проспекте Независимости, не напоролись на милицейские щиты и выставку спецтехники от МВД, включая водометы. Постояли, покричали, но тут, видимо, высокие милицейские начальники решили, что четыре часа гуляний без продыху - это уже перебор и пора бы освободить дороги. И бойцы двинулись на демонстрантов, гремя щитами. Рассеянные кучки забегали в закоулки, куда тотчас же заезжали автозаки и начались задержания. Остатки былой колонны еще немного пометались по центру города, но вскоре смотали флаги и растворились в вечернем Минске...

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Девочки, работаем ножками!»: В Минске прошел «блестящий» женский марш

Всех, кто не с ними, протестующие дамы клеймили: «Позор!». Кореспондент kp.ru Алексей Овчинников - с места событий (подробности)

Экс-премьер Украины Николай Азаров: Что ждет Белоруссию, если победит революция? Будет бедная, злобная, антироссийская страна

Запад готовил белорусам судьбу «второй Украины» через 2-3 года, но все пошло быстрее. Об этом спецкору kp.ru Александру Коцу рассказал бывший глава правительства Украины (подробности)