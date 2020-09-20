Около 2 тысяч человек приняли участие в крестном ходе в память святой новомученицы Елизаветы Федоровны

Верующие прошли около 6 километров из села Ильинское к храму в Усово Фото: Михаил ФРОЛОВ

От электрички, которая только что прибыла на станцию Усово с Белорусского вокзала, к высоченному храму Спаса Нерукотворного Образа потянулась длинная процессия. Женщины, мужчины, семья с детьми, совсем молодые пары - лет до двадцати пяти. Ехавший со мной в вагоне пожилой мужчина с большой иконой - разговорился:

- Я из Королева сюда приехал. Далеко? Вовсе нет. Многие и по 100, и по 200 километров едут. Елисаветинский крестный ход!

Во дворе храма с утра уже собирался народ. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во дворе храма с утра уже собирался народ. На брусчатке были наклеены яркие напоминания про соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра. Народ дисциплинировано старался не толпиться. И божественную литургию, длившуюся больше часа, все смиренно отстояли в масках. Как ни крути, а пандемия отразилась на всех сферах нашей жизни.

Белокаменный красавец-храм в Усово, ставший воплощением традиций древнерусского зодчества, был освящен 10 лет назад, в 2010-м. И именно с ним связана традиция Елисаветинского крестного хода, который в нынешнем году прошел уже в девятый раз.

Впрочем, обо всем по порядку.

Народ дисциплинировано старался не толпиться. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ИМПЕРАТОРСКАЯ УСАДЬБА

Усадьба Ильинское-Усово (это неподалеку от Одинцова) еще с 1860-х принадлежала дому Романовых. Сначала - Императрице Марии Александровне, супруге Александра II, а затем ее сыну - великому князю Сергею Александровичу и его супруге Елизавете Федоровне. Елисаветинский крестный ход, как несложно догадаться, в честь нее, великой княгини.

Елизавету Федоровну часто называют одной из самых выдающихся женщин дореволюционной России, святой сподвижницей. И небезосновательно.

Божественную литургию, длившуюся больше часа, все смиренно отстояли в масках. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Итак.

- Елизавета Александра Луиза Алиса (имя будущей великой княгини при рождении) была дочерью немецкого великого герцога Гессен-Дармштадтского, внучкой английской королевы Виктории.

- В 20-летнем возрасте Елизавета вышла замуж за сына Александра II великого князя Сергея Александровича.

- В будущем великая княгиня приняла православие, прославилась активной духовной и благотворительной деятельностью - основала Елисаветинское благотворительное общество, которое очень быстро распространилось по всей Московской губернии.

Елисаветинский крестный ход уже девятый год привязан к ее именинам (18 сентября) Фото: Михаил ФРОЛОВ

- В 1905 году Сергей Александрович погиб, став жертвой теракта.

- После гибели мужа Елизавета Федоровна, продав свои драгоценности, выкупила усадьбу в Москве и основала в ней Марфо-Мариинскую обитель - здесь бесплатно лечили и кормили бедных. Во время Первой Мировой войны великая княгиня организовывала помощь армии, а также основала одну из первых в России протезных мастерских.

После молебна в Усово несколько сотен верующих автобусами доставили на другой берег Москва-реки - в Ильинское. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- В мае 1918 года Елизавету Федоровну арестовали. А спустя несколько недель великая княгиня в числе других членов императорского дома была убита большевиками в окрестностях уральского города Алапаевска - Романовых столкнули в шахту и забросали гранатами.

- В 1992 году Русская Православная Церковь канонизировала Елизавету Федоровну в качестве великомученицы.

Для крестного хода на какое-то время остановили движение по идущему через леса Ильинскому шоссе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ИМЕНИНЫ В ИЛЬИНСКОМ

Елисаветинский крестный ход уже девятый год привязан к ее именинам (18 сентября), а в нынешнем году был также приурочен к 20-летию прославления святых Царственных страстотерпцев в сонме Новомучеников и Исповедников Российских и 10-летию Великого освящения храма Спаса Нерукотворного в селе Усово.

Одним из организаторов крестного фонда выступил Фонд «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество», который уже около десяти лет ведет работу по сохранению исторических зданий усадьбы «Ильинское -Усово».

Многие участники крестного хода, кстати, рассказывали, что приезжают сюда не в первый раз. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Для нас важно сохранять память об Елизавете Федоровне, как об величайшем организаторе благотворительности в России, - говорит Председатель Наблюдательного Совета Фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова. - Мы всегда ждем именины Елизаветы Федоровны. Для нас это большой праздник, как когда-то было в имении. С тех пор, как в 1891 году Елизавета Федоровна присоединилась к православию и приняла имя святой праведной Елизаветы, 18 сентября она всегда была в храме - здесь, в Ильинском или Сергиевском дворце в Санкт-Петербурге. Основная задача нашего Елисавето-Сергиевского просветительского общества - сохранение традиций императорского дома России. Благодаря помощи Одинцовской и Красногорской администраций нам удалось начать реставрацию школы императрицы Марии Александровны, которая была построена в 1878 году, родильного приюта, который построили великий князь Сергей Александрович в 1892-м, и лазарета, который здесь основала Елизавета Федоровна для воинов русско-японской войны. В следующем году в них появятся новые интересные музеи.

Церковный хор идет в самом начале процессии, сразу за иконами, которые несут на плечах. Фото: Михаил ФРОЛОВ

«ПОМИЛУЙ НАС, ГОСПОДИ»

После молебна в Усово несколько сотен верующих автобусами доставили на другой берег Москва-реки - в Ильинское. Здешний храм Илии Пророка - и сам по себе место историческое. В мае 1896 года здесь отслужили первый благодарственный молебен по случаю коронации Императора Николая II. Император гости в усадьбе брата три недели и позже писал, как ему грустно было покидать «милое и прелестное Ильинское».

Отсюда и стартовал крестный ход. Для этого на какое-то время остановили движение по идущему через леса Ильинскому шоссе.

Советник Губернатора Московской области в ранге министра Нармин Ширалиева (в крещении - Ольга) шла среди верующих с иконой царской семьи.

На берегу Москва-реки идущий по окраине поля крестный ход выглядел особенно вдохновенно. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Это икона, которая символизирует наш сегодняшний день - день памяти царских страстотерпцев. То, что произошло с семьей последнего российского императора, это большая трагедия и большой урок. Для меня лично это очень важный, эмоциональный день…

Многие участники крестного хода, кстати, рассказывали, что приезжают сюда не в первый раз. Атмосфера здесь особая.

Церковный хор идет в самом начале процессии, сразу за иконами, которые несут на плечах. Поют красиво, стройно. Но процессия растягивается не меньше, чем на полкилометра, и молитвы поют отовсюду. Кто-то вполголоса, для себя. Кто-то громче. Эти песнопения подхватывают идущие рядом незнакомые, казалось бы, друг другу люди.

Так, с молитвами, дошли до переправы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Помилуй нас, Господи, Иисусе Христе, сыне божий!.. - запевает одна женщина.

Строчку запевают и другие. Сначала слышны только женские голоса.

- Братья, подхватывайте! - с напускной строгостью прикрикнул кто-то.

Все вокруг заулыбались. Братья подхватили - басами.

На берегу Москва-реки идущий по окраине поля крестный ход выглядел особенно вдохновенно. Чистые, светлые лица. И с погодой, конечно, повезло - солнечно.

Когда вся паства вышла на берег, здесь же, под деревьями, совершили еще один молебен. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ЕДИНСТВЕННЫЙ В РОССИИ

Так, с молитвами, дошли до переправы. Здесь продвижение, конечно, замедлилось. Часть верующих перешли на другой берег по понтонному мосту. Часть - переправились вместе с иконами на пароме.

Кстати, Елисаветинский крестный ход - единственный в России с переправой через реку по понтонам и на плотах.

Когда вся паства вышла на берег, здесь же, под деревьями, совершили еще один молебен.

Кстати, Елисаветинский крестный ход - единственный в России с переправой через реку по понтонам и на плотах. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Крестные ходы, божественные литургии, общие молитвы являются сугубыми молитвами, - объяснил епископ Аргентинский и Южноамериканский Леонид, так же участвовавший в крестном ходе. - Когда идет крестный ход, люди ведь не просто разговаривают между собой, они идут и молятся, поются духовные песнопениями, звучит колокольный звон. Естественно, когда люди вместе молятся, это является видимым примером, что Христос находится между этими людьми. И молитва такая - более действенная.

Шествие завершилось в Усово, у храма Спаса Нерукотворного Образа, где мы утром уже стояли молебен.

Часть - переправились вместе с иконами на пароме. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Среди тех людей, которые сегодня шли крестным ходом, было много тех, кто приехал издалека. Я не только другие города Московской области имею в виду. Есть представители и дальних регионов вроде Урала.

- Год от года география расширяется? - спрашиваю в финале нашего пути у Анны Громовой.

- У нас огромная география! Сейчас действует около 600 елисаветинских организаций - от Перми до Германии, до Иерусалима. Мы с ними дружим, стараемся поддерживать взаимные связи. Это общероссийская святая, которую почитают в самых разных уголках нашей страны и далеко за ее пределами.

Часть верующих перешли на другой берег по понтонному мосту. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сейчас действует около 600 елисаветинских организаций - от Перми до Германии, до Иерусалима. Фото: Михаил ФРОЛОВ