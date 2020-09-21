Корреспонденты «КП» по-разному восприняли новое шоу на ТНТ, где участники борются за килограммовый слиток благородного металла

Япония славится своими телешоу - половина из них шокирует, другие сочли бы порнографией в любой другой стране, но все они, как правило, нескучные. Исключения из правил тоже есть: одно из них купил канал ТНТ, назвав «Золотом Геленджика». Нечто похожее я смотрел в детстве по советскому телевидению, и называлось это «Веселые старты». В конце передачи там часто выходили обкомовские тетеньки и радостно-лицемерно говорили: «Победила дружба!» - и это портило все.

Из хорошего в «Золоте Геленджика» - только участники, в кои-то веки обычные люди, а не представители, мать его, шоу-бизнеса. Но их легко заслоняют трое исключительно лицемерных, как та обкомовская тетенька, ведущих: Иван Охлобыстин, с мастерством физрука на утреннике изображающий Кощея Бессмертного, купающийся в пошлости Тимур Родригез и захлебывающаяся собственной ослепительностью начинающая звезда бурлеска Кристина Асмус. Все трое выдают зазубренный сценарий и старательно улыбаются, но получается тоска, тоска, тоска. Скрыть, что им скучно, они не в состоянии, и их можно понять: веселые старты в разных вариациях видели не только мы, но и они.

Простите, что напоминаю, но вся соль таких шоу, где участники сталкиваются с какими-то испытаниями, в контрапункте игрового и настоящего - когда люди вдруг раскрываются перед лицом пусть даже смешных обстоятельств. Особенно хорошо, когда все это упаковано в красивую историю, как в «Форте Боярд». В «Золоте Геленджика» на это нет и намека - перед нами типовая анимация в желудочно-кишечном санатории, когда никому неохота веселить этих чертовых отдыхающих, а надо.

«Золото Геленджика». По воскресеньям, 19.00.

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