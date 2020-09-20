США снова виляют «ядерным хвостом»

США предлагали «модернизировать» договор. То они советовали Москве подключить к СНВ-3 Китай, то настаивали на том, чтобы Россия внесла в документ весь «выводок» всех своих новейших гиперзвуковых вооружений. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В феврале 2021 года заканчивается действие российско-американского договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). О дальнейшей судьбе его стороны должны были договориться еще 7 месяцев назад. Но многочисленные двусторонние переговоры до сих пор ни к чему не привели.

В чем причина? А в том, что США предлагали «модернизировать» договор. То они советовали Москве подключить к СНВ-3 Китай, то настаивали на том, чтобы Россия внесла в документ весь «выводок» всех своих новейших гиперзвуковых вооружений. Но, Москва, как говорится, давала отлуп. Потом у что участие в договоре – это личное дело Пекина (у него есть свои условия), а наши гиперзвуковые системы нигде в СНВ-3 не прописаны. К тому же США разработали (по словам Трампа) аналогичные супер-пупер ракеты.

А еще американцы вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (в том числе и с ядерной «начинкой») и собираются устанавливать их в Европе. И к тому же напрочь отказываются убирать свои стратегические ядерные вооружения из Европы (Германии и Великобритании). А все это вкупе серьезно нарушает сложившийся ядерный паритет. Потому наши дипломаты на переговорах предлагали американцам поторговаться на сей счет. Но ответов до сих пор не получили. И что же дальше? А вот что.

Спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли сообщил, что Вашингтон сделал Москве «хорошее» предложение по продлению СНВ-3. И какое же? Ответ звучит мутно:

«Мы не думаем, что это предложение несправедливое. Мы считаем, что оно основано на принципе взаимности, и что оно приведет к большей прозрачности». Суть совершенно непонятная. Ничего конкретного ни о «взаимности», ни о «прозрачности». Биллингсли заявил, что США выступают за то, чтобы договор СНВ-3 покрывал все ядерные боеголовки и «содержал улучшения в режиме верификации». Эта «песня» давно знакома Москве: американцы хотят втащить в СНВ-3 и тактические ядерное оружие России, которое не имеет к нашему стратегическому никакого отношения. Но тогда это будет уже совершенно другой договор, который надо радикально переписывать. Включая, разумеется, и тактическое ядерное оружие США. Но белый дом и Пентагон на это не согласны. Более того! США категорически отказываются выводить ядерное оружие из Европы. Какая же здесь «взаимность»?

Хотя тут Москва могла пойти на равноценный встречный компромисс (как говорится, торг возможен). Но и это еще не все. Вашингтон снова упорно настаивает, что новый рамочный документ по ядерным вооружениям должен иметь пункт о Китае. Спрашивается: а вы об этом согласие Пекина получили? Он же не «задний двор» США или России. Хотя можно Москве в таком случае поставить вопрос и так: хорошо, Москва попытается убедить Пекин подключиться к СНВ-3, но тогда пусть США таким же образом уговорят и Великобританию, и Францию и еще с десяток других ядерных стран тоже войти в договор. Пойдет?

К тому же Пекин уже высказал свою позицию на сей счет: пусть США и Россия уменьшат свои ядерные потенциалы до размеров китайского, тогда и поговорим. Но Белый дом и это не устраивает. И дальнейшая судьба СНВ-3 еще больше загоняется в тупик. Биллингсли даже попугивает Москву: «если президент Дональд Трамп будет переизбран на пост, то цена вопроса поднимется». Как говорится, тут и пьяному ежику понятно, что Вашингтону нужна «победа» над Москвой, приуроченная к выборам президента США.

Тот же Биллингсли нахраписто и ушло торопит российскую сторону по этому случаю: «Вашингтон готов уже завтра заключить с Москвой президентский меморандум, не требующий ратификации, который будет предварять продление СНВ-3». И тут же с сугубо американским невежеством стращает Россию: «Но если меморандум не будет заключен до ноябрьских праздников, у США появятся новые условие, и США просто займутся продолжением модернизации ядерного арсенала и будут рады это продолжить без ограничений, предусматриваемых СНВ-3».

Как говорят у нас в России, – «напугал ОМОН дубинкой». Помните, что сказал об этом Путин? Пока вы будете что-то модернизировать, мы изобретем еще что-то более мощное… Так не лучше ли сейчас, пока еще есть время, безо всякого «виляния американским ядерным хвостом», договориться о действительно прозрачных и справедливых правилах игры?

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