Новое лицо: как выглядит сын Елены Яковлевой без наколок

Денис Шальных бросил институт, не служил в армии и сейчас занимается спортом Фото: Борис КУДРЯВОВ

Актриса Елена Яковлева более 30 лет в браке с Валерием Шальных. У супругов есть единственный сын Денис Шальных. Молодой человек со школьной скамьи увлекается татуировками. Тело и лицо эпатажного парня украшают многочисленный рисунки.

Елена Яковлева всегда сдувала пылинки с единственного сына Дениса Шальных. Наследник звезды высшего образования не получил. Он проучился на режиссера три курса и бросил. В армию молодого человека не взяли из-за плоскостопия. Теперь он все дни проводит в качалке и играет в рок-группе. А также увлекается тату. Однако не так давно предстал без рисунков на лице.

В эфире медиа-проекта SRSLY визажисты скрыли наколки Дениса с помощью грима. Однако результат эксперимента не удовлетворил наследника актрисы. Он заявил, что с новым лицом не чувствует себя собой и не слишком себе нравится. "Нравлюсь ли я себе без наколок? Не очень. Странно как-то. Я к ним так привык. Верните мне хотя бы огромные мешки под глазами, тогда будет нормально!", - добавил Шальных.

Когда сына звезды спросили о причине увлечения наколками, он предположил, что, скорее всего, это стало следствием комплексов. После того, как на теле стало не хватать места, молодой человек продолжил делать тату на лице. "Не помню, почему вдруг начал «бить» лицо. Наверное, потому что на теле закончилось место. Руки, грудь, ноги - почти все покрыто рисунками. Кстати, на ногах у меня вообще всякий треш: портрет Малышевой, человеческая многоножка. Но все это было сделано скорее ради смеха. Единственное, спина не тронута", - откровенничает сын Яковлевой.

По словам молодого человека, он разукрасил себе почти все лицо. На нем появился даже гроб. "Изначально на его месте была катана, больше похожая на колбасу. Ее нужно было срочно чем-то закрыть. Стали обсуждать с мастером, чем это замазать. Первая мысль - большим черным гробом! Это единственная татуировка, которая маму бесит. Правда, сейчас я ее постепенно свожу", - поделился Денис.

На его теле и лице можно найти пасть волка, щупальца Ктулху, три шестерки, надпись "Антихрист". Сын актрисы обожает фильмы Ларса фон Триера, откуда и черпает вдохновение.

Отметим, сын Елены Яковлевой почти десять живет отдельно от родителей в квартире мамы. Финансово ему помогают родители. По словам Дениса, ему не стыдно брать деньги у родительницы. Он к этому привык. "Понятия не имею, что будет в будущем. Никогда себя не видел в будущем. Я могу завтра сдохнуть, могу послезавтра. Живу настоящим", - говорит молодой человек.

С ним живут два кота. Детей он совершенно не хочет и был бы рад, если бы оказался бесплоден.