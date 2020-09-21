Вопрос дня: А как вам идея насчет четырехдневки?

- Ну что, Тузик, как ты считаешь, у нас сегодня работа на удаленке или выходной? Фото: Shutterstock

Леонид РОШАЛЬ, президент Медицинской палаты России, Доктор Мира:

- Для меня это до конца непонятно. Если это будет проходить одновременно со снижением зарплаты, то я против. Теперь то, что относится к моей профессии... На фоне дефицита кадров, особенно в первичном звене, я не представляю реальность этой идеи. Мы же не можем лечить только четыре дня в неделю, а три не лечить. Думаю, что нужно представить вразумительное обоснование, чтобы кошке было понятно.

Ирина ВОЛКОВА, работающая мама, юрист:

- Для таких мам, как я, это спасение. Сыну три года, отдаю ползарплаты за няню. Да и хотелось бы чаще видеть ребенка.

Валерий ТРАПЕЗНИКОВ, экс-депутат Госдумы, токарь с 59-летним стажем, Пермь:

- Производство падает, экономика не восстановилась. А как заводы будут работать 4 дня, если они с непрерывным циклом?

Геннадий ОНИЩЕНКО, экс-главсанврач, депутат Госдумы, академик РАН:

- Ну вот зачем снова уговариваем себя и всех, что нужно перейти на четырехдневку? Значит, 3 дня из 7 мы будем предоставлены сами себе. Это вредно! Ведь мы начнем резко потреблять алкоголь - уже в четверг напиваться, в пятницу добавлять, а в субботу и воскресенье плавно выплывать... А чем же еще нам заняться? Индустрия-то занятости наших людей в большинстве регионов абсолютно не развита...

Илья ШАКАЛОВ, гендиректор Фонда развития Краснодарского края:

- Три дня выходных могут мотивировать работать лучше. Но есть и минусы - к рабочей смене прибавятся два часа.

Виталий МИЛОНОВ, депутат Госдумы:

- В два раза «сократить» пятницу или среду. И люди смогут восстанавливать силы так, как это было в «годы без напряга».

Иосиф ПРИГОЖИН, продюсер:

- Лично я работаю 24 часа 7 дней в неделю и другим советую! Надо семьи кормить, а отдохнуть можно и на пенсии.

Игорь ВЕРИЖНИКОВ, многодетный отец, Орел:

- Лучше бы подумали о пятидневке в школе. У нас в Орле (как и еще в некоторых городах) бедные дети в субботу учатся.

Антонина ВОРОНОВА, швея, слушательница Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM):

- Мало работать и много получать было бы здорово! Но это сказка. У нас говорят: «Как потопаешь - так и полопаешь».