Вопрос дня: А как вам идея насчет четырехдневки?

- Ну что, Тузик, как ты считаешь, у нас сегодня работа на удаленке или выходной?
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Леонид РОШАЛЬ, президент Медицинской палаты России, Доктор Мира:
- Для меня это до конца непонятно. Если это будет проходить одновременно со снижением зарплаты, то я против. Теперь то, что относится к моей профессии... На фоне дефицита кадров, особенно в первичном звене, я не представляю реальность этой идеи. Мы же не можем лечить только четыре дня в неделю, а три не лечить. Думаю, что нужно представить вразумительное обоснование, чтобы кошке было понятно.
Ирина ВОЛКОВА, работающая мама, юрист:
- Для таких мам, как я, это спасение. Сыну три года, отдаю ползарплаты за няню. Да и хотелось бы чаще видеть ребенка.
Валерий ТРАПЕЗНИКОВ, экс-депутат Госдумы, токарь с 59-летним стажем, Пермь:
- Производство падает, экономика не восстановилась. А как заводы будут работать 4 дня, если они с непрерывным циклом?
Геннадий ОНИЩЕНКО, экс-главсанврач, депутат Госдумы, академик РАН:
- Ну вот зачем снова уговариваем себя и всех, что нужно перейти на четырехдневку? Значит, 3 дня из 7 мы будем предоставлены сами себе. Это вредно! Ведь мы начнем резко потреблять алкоголь - уже в четверг напиваться, в пятницу добавлять, а в субботу и воскресенье плавно выплывать... А чем же еще нам заняться? Индустрия-то занятости наших людей в большинстве регионов абсолютно не развита...
Илья ШАКАЛОВ, гендиректор Фонда развития Краснодарского края:
- Три дня выходных могут мотивировать работать лучше. Но есть и минусы - к рабочей смене прибавятся два часа.
Виталий МИЛОНОВ, депутат Госдумы:
- В два раза «сократить» пятницу или среду. И люди смогут восстанавливать силы так, как это было в «годы без напряга».
Иосиф ПРИГОЖИН, продюсер:
- Лично я работаю 24 часа 7 дней в неделю и другим советую! Надо семьи кормить, а отдохнуть можно и на пенсии.
Игорь ВЕРИЖНИКОВ, многодетный отец, Орел:
- Лучше бы подумали о пятидневке в школе. У нас в Орле (как и еще в некоторых городах) бедные дети в субботу учатся.
Антонина ВОРОНОВА, швея, слушательница Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM):
- Мало работать и много получать было бы здорово! Но это сказка. У нас говорят: «Как потопаешь - так и полопаешь».