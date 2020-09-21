«Прогулки теперь такие»: Молодая жена Петросяна поделилась первым совместным фото с сыном

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова больше не скрывают, что стали родителями. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова наконец-то рассекретили сына: о том, что у него родился наследник, Евгений Ваганович объявил в день своего 75-летия. Полугодовалый малыш Ваган живет с папой и мамой в роскошных апартаментах в ЖК «Садовые кварталы» в самом центре Москвы. Для прогулок с мальчиком Татьяна облюбовала расположенный неподалеку парк Новодевичьего монастыря. В Инстаграме супруга Петросяна поделилась первыми совместными фотографиями с сыном – и это кадры, снятые во время прогулки в парке.

- Воскресные прогулки теперь такие, - подписала снимки молодая мама.

Пока малыш спит в коляске, Татьяна любуется живописными окрестностями – монастырем и старинным прудом. Подписчики ее странички отметили, что даже на прогулку с сыном Брухунова оделась очень стильно- в дорогое пальто и модную шляпку. «Самая стильная мамочка», «Материнство вам к лицу», - пишут фолловеры в комментариях. Некоторые удивляются, как Татьяне удается так шикарно выглядеть во время прогулки с младенцем – ведь для многих молодых мам этот период дается непросто. «Не знаю, как люди вот так красиво гуляют с колясочками. У меня все время орать и выгибаться начинала», - написала одна из подписчиц.

В комментариях к посту молодая жена Петросяна продолжает делиться подробностями своего материнства. На вопрос: кто оставался дома с малышом, когда они с мужем отправились отдыхать в Сочи, Татьяна сообщила, что сын был на море вместе с ними. Ранее она уже рассказывала, что во время беременности действовала в лучших шпионских традициях: публиковала в соцсетях прошлогодние фотографии, чтобы скрыть изменения в фигуре. Татьяна ответила на вопрос, как они с мужем ласково называют сына: «Вагаша». И сообщила, что обходится без помощи нянь – разве что ей иногда помогает мама.

Татьяна гуляет с сыном в парке Новодевичьего монастыря. Фото: Инстаграм.

Напомним, Петросян и Брухунова поженились в декабре прошлого года, уже перед самым рождением наследника. Татьяна тщательно скрывала свою беременность. Как только в ее Инстаграме появлялись кадры, на которых она позирует в свободной одежде, ее немедленно начинали подозревать в «интересном положении». Но Брухунова тогда лишь отшучивалась – мол, стоит ей плотно покушать, как ей тут же приписывают беременность. Сейчас супруга Петросяна говорит, что не считает нужным делиться интимными подробностями с публикой.

- Я считаю, что в такой период женщина и ее семья должны находиться в тишине, а не афишировать это положение, - уверена Татьяна.