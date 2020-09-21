Вдова Караченцова: «Хватит Тарзану с голой попкой по сцене бегать»

Многие уверены, что история с изменой Сергея Глушко Наташе Королевой - проплаченный пиар. Фото: Михаил ФРОЛОВ

История с изменой Сергея Глушко остается одним из самых обсуждаемых скандалов. Одни искренне жалеют его жену Наталью Королеву, другие уверены, что стриптизер Тарзан не изменится и будет обманывать супругу и далье. Свое мнение высказала и 71-летняя актриса Людмила Поргина. Вдова Николая Караченцова уверена: вся эта история проплаченный пиар.

По мнению Людмилы Поргиной, 50-летнему стриптизеру пора остепениться и выбрать себе другое занятие. Пока он будет обнажаться на сцене, за ним так и будет тянуться дурная слава.

- Тарзану другую профессию пора выбирать. Хватит с голой попкой по сцене бегать. Как же его сыночек всю эту ситуацию переживает? – распереживалась актриса в программе «Звезды сошлись» на канале НТВ.

Актриса Людмила Поргина уверена: Сергей просто пытается привлечь к себе внимание и заработать денег. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Вдова Караченцова считает, что Глушко неспроста признался в своих изменах. Подзабытый стриптизер решил напомнить о себе, а заодно заработать денег на скандальной истории. Людмила Поргина назвала ситуацию «плохим театром» - по ее мнению, Тарзан уже слишком стар для того, чтобы в него могла искренне и бескорыстно влюбиться 23-летняя поклонница.

- Все это смешно. Смешно, что к нему незнакомка приезжает в дом. Такой плохой театр. Мне кажется, это проплаченный пиар. Серега постарел уже, какая любовь, какие чувства? – настаивает Поргина.

Напомним, несколько дней назад Сергей Глушко, поначалу отрицавший, что был неверен жене, публично покаялся и сознался: да, было. В Инстаграме супруг Наташи Королевой опубликовал покаянный пост, в котором подробно рассказал о ночи страсти с двумя прелестницами. Плотским утехам Тарзан предавался в супружеской спальне, пока его половинки не было дома.

- Да, это сделал я. Отвечать за это буду перед Богом и своей женой. Больше ни перед кем отчитываться не собираюсь. Меня развели, я повелся, но любовь у меня одна — это женщина, которая дана мне Богом. Это было сделано намеренно. Эти сущности, грубо говоря, склеили меня. Я повелся. Они обладали набором веществ, которым ввели меня в состояние полного неадеквата, и произошло то, что произошло. Одна кричит, что беременна, но я не допускал, чтобы этого произошло, - сообщил в видео Сергей.

Любовница Тарзана Анастасия Шульженко. Фото: Инстаграм.

Любовница стриптизера - малоизвестная актриса Анастасия Шульженко, в свою очередь, уверяет, что встречалась с Тарзаном полтора года. Поначалу девушка настаивала, что она беременна. Но затем, сделав прямо во время эфира ток-шоу тест, шокировано объявила, что ошиблась. Ситуация и вправду напоминает плохой театр – тем более, что в прошлом Шульженко не раз принимала участие в телешоу, играя роли вымышленных персонажей.

Тем временем, по словам директора Королевой, Наташа уже простила мужа. Сейчас супруги отдыхают в Турции.

- У них любовь, столько лет вместе. Все у них нормально. Я тридцать лет с этими людьми знакома, такой инцидент произошел впервые, - заявила Марина Наринская в шоу «Звезды сошлись». - Просто никто не ожидал, что девочка Настя влезет туда, где ей нет места.