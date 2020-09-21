Астрономическая осень наступит 22 сентября 2020 года ровно в 16 часов 31 минуту по московскому времени

У нас - осень, а в Южном полушарии - весна.

Календарная осень наступила еще 3 недели назад. Теперь настал черед настоящей - астрономической осени. О ее приходе напомнил Московский планетарий.

«22 сентября 2020 года в 16:31 мск дневное светило, двигаясь по эклиптике, пересечет небесный экватор и перейдет из северного небесного полушария в южное, - сообщили астрономы Московского планетария. - В северном полушарии Земли наступит астрономическая осень, в южном – весна".

22 сентября станет еще и днем осеннего равноденствия. Солнце поднимется точно на востоке, будет находится над горизонтом 12 часов, зайдет точно на западе, чтобы 12 часов находиться под горизонтом. День окажется равным ночи. Отсюда и название – равноденствие.

«После осеннего равноденствия Солнце будет восходить южнее востока, а заходить южнее запада, - поясняют в планетарии. - Продолжительность светового дня на широте Москвы начнет стремительно уменьшаться и за три месяца потеряет 5 часов: 21 декабря она составит всего 7 часов».

Солнце перемещается по эклиптике.

Начало астрономической осени – знаменательное событие для Северного полушария. Ведь тут обитают миллиарды людей - почти 90 процентов населения Земли.

В день равноденствия Солнце одинаково освещает и северное и южное полушарие. Линия терминатора - та, которая отделяет освещенное полушарие от темного, проходит через полюса Земли, точно по меридианам.

Как правило, с началом астрономической осени заметно холодает. Но в нынешнем году вроде бы будет иначе. В день осеннего равноденствие синоптики обещают 21 градус. И примерно столько же вплоть до 30 сентября включительно. Астрономической осенью нас ждет неделя астрономического бабьего лета.