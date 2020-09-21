Протесты в Белоруссии, последние новости на 20 сентября 2020 года: что сейчас происходит в Республике

Среди протестующих наблюдался «разброд и шатание» Фото: Святослав ЗОРКИЙ

По оценкам журналистов, в субботу, 19 сентября,на женский «Блестящий марш» вышло несколько тысяч человек. Официальная информация МВД по «местам политической активности граждан» несколько другая. По их сведениям, на протестные акции вышло «не более 900 человек». А на мероприятия в поддержку действующей власти — более 5600. Про женский марш МВД выдало следующую информацию: у Комаровского рынка собралось не более 200 человек, а в процессе движения колонны численность увеличилась до 500. задержанных по всей стране 430 человек. Из них 415 в Минске.

АКЦИИ И ПРОТЕСТЫ

Протестная активность уже традиционно увеличивается в выходные дни. Эти не стали исключением.

Еще с утра правоохранительные органы заявили, что меры безопасности будут усилены. И что сотрудники примут все необходимые меры «для пресечения несанкционированных акций». В Дворцу Независимости, Верховному суду и другим административным зданиям была стянута техника. В минском метрополитене в воскресенье после обеда закрыли несколько центральных станций метро - Площадь Ленина, Октябрьская, Купаловская, Площадь Победы, Площадь Якуба Коласа, Немига. Пассажирам принесены извинения за временные неудобства.

Около 14:00 небольшая группа людей с бело-красно-белыми флагами собралась у торгового центра «Галерея Минск», который совсем недалеко от стелы на проспекте Победителей. Но при появлении автозаков протестующие ушли в ТЦ.

В это же время больше 100 человек собрались на Немиге. Но когда колонна двинулась к «Галерее Минск» ее разогнали сотрудники ОМОНа. Несколько человек были арестованы.

И так происходило и в других частях города. Но тем не менее, ближе к 15:30, несмотря на активные противодействия сотрудников милиции и ОМОНа, к «Галерее Минск» все же пришли две колонные, каждая около 1000 человек. Здесь они соединились в одну и двинулись к Стеле. Люди прибывали и прибывали и к 16:00 здесь, по оценкам журналистов, собралось порядка 5000 — 7000 человек.

Колонна пыталась пройти к Дворцу Независимости, но проход к нему был заблокирован ОМОНом. В итоге люди свернули и двинулась в сторону Немиги. Как передавал с места событий корреспондент «КП» - среди протестующих наблюдался «разброд и шатание», так как интернет отключили и команды в телеграмм-каналах куда идти не поступали. Так многотысячная толпа и двигаясь по центру Минска, скандируя политические лозунги.

Около 18:00 ОМОНовцы стали оттеснять и разделять толпы протестующих на разные части, параллельно закрывая проходы во дворы. Тогда же и начались первые задержания.

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