Как вовремя обнаружить рак, есть ли у Навального будущее в России, что будет дальше делать Лукашенко и как избавить класс от ученика-террориста

Каждую неделю мы подводим итоги, какие подкасты Радио «Комсомольская правда» выбились в лидеры по прослушиваниям. И вот кто занял топ на этой неделе.

1 место. Одно лечим, другое не калечим: как вовремя обнаружить рак и правильно его лечить

Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказывает главный онколог Минздрава России, руководитель Национального медицинского исследовательского центра радиологии, академик РАН Андрей Каприн (слушать)

2 место. Следователи выяснили, что перед отравлением Навального с ним была женщина из Великобритании

Шерше ля фам. В деле об «отравлении» Навального всплыл еще один человек. Российские следователи выяснили, что рядом с блогером во время поездки была некая Марина Певчих, которая отказалась давать показания в России и срочно улетела в Германию. Мы попытались разобраться, кто она (слушать)

3 место. Борис Надеждин: Если бы Навальный создал партию, он прошел бы в Госдуму на уровне ЛДПР

Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают с экспертами, почему Навальный хочет вернуться в «отравившую» его Россию и есть ли у него политическое будущее (слушать)

4 место. «Он подставил меня на 8 лет»: Ефремов высказался о Пашаеве

Член Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева побывала в камере у Ефремова и рассказала в эфире Радио «Комсомольская правда», как актер адаптируется к СИЗО, в каких условиях он сейчас находится и что говорит о своём адвокате после суда (слушать)

5 место. Академик РАН честно рассказал, от чего лучше привиться сейчас: от гриппа или от коронавируса

Сейчас активно идет и последняя стадия испытаний вакцины от коронавируса, и прививочная кампания от гриппа. Мы поговорили с академиком Российской академии наук, завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета Виталием Зверевым, не опасно ли вакцинироваться в пожилом возрасте и можно ли совмещать прививку от гриппа и коронавируса (слушать)

6 место. «Была сонливость и на следующий день хотелось пить». Журналист «Комсомольской правды» сделал себе прививку от COVID-19

В рамках третьей фазы испытаний в группу добровольцев может записаться любой желающий, но берут не всех. Более 250 москвичей сделали прививку от COVID-19 за 5 дней исследования, подавляющее большинство после прививки чувствует себя отлично. Наш корреспондент также записался в группу добровольцев и рассказывает, как испытывает вакцину от коронавируса (слушать)

7 место. Можно ли похудеть с помощью соды

Интернет просто забит баннерами, как худеть с помощью соды. Если рецепт так прост, почему его не советуют диетологи официально? Мы разобрались, что научная подоплека в этом действительно есть, но не всё так однозначно (слушать)

8 место. Как избавить класс от ученика, терроризирующего детей

Разбираемся, какие есть юридические основания, чтобы перевести из класса ребёнка, который не вписывается в принятые рамки и мешает всему классу (слушать)

9 место. Последняя. Что будет через 700 лет, если движение Black Lives Matter победит

2700 год. На Земле родилась девочка с необычным - белым цветом кожи. Девочка становится объектом насмешек, так как у ученых нет объяснений, как белокожий ребенок появился в мире, где господствует черная раса. Юная девушка начинает собственное расследование, чтобы раскрыть тайну своего цвета кожи и выйти на след потерянной цивилизации. Опасное наследие предков может перевернуть все представления об истории мира. Но готова ли она к тому, чтобы все изменить? (слушать)

10 место. Георгий Бовт: Лукашенко проведет конституционную реформу, выберет себе преемника и проведет досрочные президентские выборы в 2022 году

Известный журналист и политолог Георгий Бовт - про то, узнаем ли мы когда-то правду о том, что произошло с Навальным, сможет ли Белоруссия интегрироваться в Россию и зачем мы поставляет в Украину топливо для танков (слушать)