Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Звезды

Наследство Михаила Борисова: что ведущий «Русского лото» оставил детям

Звезда телеэкрана последние 30 лет работал без перерыва
Ирина ВИКТОРОВА
КомментироватьОставить комментарий
Михаил Борисов жил один, но неподалеку от детей. Так была возможность чаще встречаться. Фото — кадр НТВ

Михаил Борисов жил один, но неподалеку от детей. Так была возможность чаще встречаться. Фото — кадр НТВ

В эти выходные не стало 71-летнего Михаила Борисова. Причина смерти – коронавирусная пневмония. Телезрители запомнят яркого артиста, как бессменного ведущего лотереи «Русского лото». Его нынешнюю воскресную передачу «У нас выигрывают» продолжат выпускать в эфир соведущие Борисова. Но большую часть жизни Михаила Борисова занимала другая работа – он заведовал кафедрой режиссуры в Театральном институте Щукина, преподавал, ставил спектакли в театрах. Сам Михаил Борисович окончил актерско-режиссерский курс Щуки, а потом в этом же учебном заведении воспитал множество учеников.

Среди учеников Борисова – Мария Порошина, Нонна Гришаева, Андрей Соколов, Александр Семчев и многие другие артисты. «Очень сложно подобрать слова… Ужасная потеря. Мы все, ваши ученики, осиротели. Вы были всегда мощной опорой и поддержкой в профессии и по жизни. Вы вели меня за руку по жизни. Очень больно и страшно вас потерять…» - Нонна Гришаева была благодарной ученицей, которая до сих пор сверяла творческую жизни с учителем, ждала его советов. Со многими учениками общался сын Михаила Борисовича Вениамин Борисов. Мужчине 30 лет, он женат и успешен в творческой профессии – телередактор и сценарист.

Самая близкая родня Михаила Борисова сейчас – старшая сестра Нина, дочь Мария (она подарила внуков Анну и Михаила) и сын Вениамин. Мало кто из посторонних знал, что отец Михаила Борисовича был легендарным фотографом, ему даже по личному распоряжению Сталина в свое время дали однокомнатную квартиру в центре столицы. Михаил Борисов вспоминал, что случилось это, когда его папа Борис Яковлевич заболел воспалением легких, Иосиф Виссарионович заметил отсутствие фотокорра, узнал о болезни и распорядился проверить его жилищные условия и улучшить в случае необходимости.

Нонна Гришаева — ученица Борисова и друг семьи Борисовых

Нонна Гришаева — ученица Борисова и друг семьи Борисовых

Фото: СОЦСЕТИ

«Когда мои родители разошлись, то я остался с отцом. Примерно в том же возрасте в 40 лет, и я остался вдвоем с сыном. Но по другим причинам», - вспоминал недавно в интервью Михаил Борисов.

Артист был дважды женат: с первой женой решил развестись сам, но дочь не бросал – воспитывал. Вторую супругу Елену Борисов называет своей судьбой, они прожили 12 лет. Лена умерла после тяжелых родов - отказали почки.

У артиста двое детей — сын Вениамин и дочь Мария

У артиста двое детей — сын Вениамин и дочь Мария

Фото: СОЦСЕТИ

Для Борисова сын Вениамин после смерти жены стал смыслом жизни: «Очень многие мне говорили тогда – надо отдать в Дом ребенка. Что ты с ним будешь делать, ты должен работать. У меня даже мысли такой не было! Мы его поднимали в начале с Лениной мамой, она уже была пенсионеркой. Я работал на двух работах… Когда Веня пошел в школу, помогала жена покойного брата, - Борисов-старший души в сыне на чаял. - Я сумасшедший папа. Пока не узнаю, что мой сын не покушал, мне кусок в горло не лезет. Лена, когда ждала ребенка, сказала мне – на старости лет у тебя будет утешение. Собственно говоря, так и есть. При всем при том, что я очень люблю дочь, мой сын для меня очень многое… У меня с Веней какая-то связь – только подумаю позвонить, а он уже звонит. Мне стоит о не вспомнить, он звонит. Еще пуповина не разрезана, несмотря на возраст - у нас эта связь сохранятся. Я мама-папа!».

Борисов-старший и Борисов-младший были большими друзьями — Михаил души не чаял в своем Вене

Борисов-старший и Борисов-младший были большими друзьями — Михаил души не чаял в своем Вене

Фото: Социальные сети

Борисов сам поднял сына Вениамина – они всегда были друг у друга самыми близкими друзьями: общие интересы и на работе, и в свободное время (болельщики «Спартака»). Борисов-младший женился на ученице Борисова-старшего. При этом дочь Марию вниманием с детства артист старался не обделять. Еще недавно говорил: «Дочку я люблю по сей день, она никуда от меня не уходила. Когда развелся, мы с Леной всегда на лето Машу забирали…»

Михаил Борисович жил один, а дети в своих квартирах неподалеку. Дочь Мария порой заносила отцу угощения собственного приготовления, а по хозяйству звезде помогала домработница. «Наши с детьми дома рядом расположены, поэтому видимся часто», - говорил Борисов. Артист, педагог и режиссер был трудоголиком - последние 30 лет работал без перерыва на нескольких работах. Однако больших богатств не нажил – ни заграничных вилл, ни особняков. Два наследника первой очереди (сын, дочь) унаследуют квартиру отца.

Михаил Борисович умирать не собирался, завещаний не писал. Суеверный был человек в этом плане. Девять месяцев назад на вопрос, кто может сменить его в роли ведущего в телелотереи в будущем, ответил так: «Я суеверный, поэтому даже не хочу говорить на эту тему…»

В ТЕМУ

Подтвердили смерть Михаила Борисова: ведущий «Русского лото» умер на руках врачей

Студенты в память об учителе покажут прощальный спектакль (подробности)

Шоу-бизнесЗвезды: утраты

Рекомендуемые