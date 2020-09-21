Геннадий Онищенко - о четырехдневной рабочей неделе: В четверг напиваться, в пятницу добавлять, а на выходных выплывать? Нет!

Экс-главсанврач и академик РАН Геннадий Онищенко Фото: Евгения ГУСЕВА

- Геннадий Григорьевич, это помощник депутата Онищенко вам звонит. Я хотел посоветоваться. Сейчас вот снова обсуждается идея по поводу перевода наших предприятий, трудовых коллективов на четырехдневную рабочую неделю. Одно время это уже обсуждали, потом все затихло, а теперь - вот снова.

- Тут, Саша, должно быть два мотива основополагающих.

Первый – наша с вами, будем говорить так, научно-техническая революция, которая должна была пройти, резко повысить производительность труда на предприятиях и высвободить у нас время для занятий самими собой.

В моей жизни это уже было, когда мы с шестидневной рабочей недели переходили на пятидневную. Освободили себе субботу, а раньше мы в субботу работали.

Это тогда изучалось, разбиралось, объяснялось повышенной производительностью труда: дескать, мы лучше отдохнем и потом станем более интенсивно работать.

Какого-то научно-технического взрыва мы с вами не наблюдаем ни в одной из отраслей промышленности и вообще в деятельности людей. (Исключая разве что оборонпром. - А.Г.) И цифровые технологии еще не позволили нам высвободить свое рабочее время - благодаря той помощи, которую они якобы нам оказывают в нашем движении…

- …к коммунизму.

- В ускоренном движении – к здоровому, гармоничному, экономически развитому обществу.

- И, так говорили, - это движение к коммунизму.

- Когда это делали, о коммунизме не говорили. Тогда такая пафосная повестка была в стороне. Потому что все понимали, что и без того хорошо воспринимается такой переход на пятидневку. Сегодня же мы, не наблюдая этого, тем не менее, уговариваем себя и всех, что нужно перейти на четырехдневную… Значит, практически 3 дня из 7 мы будем предоставлены сами себе?

Это вредно, с одной точки зрения, потому, – что мы начнем резко потреблять алкогольные напитки.

- То есть - увеличение потребления.

- Потому что мы можем уже в четверг напиваться, в пятницу добавлять, а в субботу и воскресенье плавно выплывать из этого состояния.

Это однозначно вырастет. (То есть, потребление алкоголя. - А.Г.) Почему? Потому что индустрия занятости наших людей, чтобы они могли пойти с семьей куда-то, - в подавляющем большинстве субъектов РФ не развита, а там, где развивается, она развивается недостаточными темпами, и не созданы предпосылки для того, чтобы я… Они не созданы - и ментальные, и материальные. Нет этой индустрии. Индустрии отдыха.

Человек будет лежать на диване или же… Ну, гаражи, слава Богу, у нас снесли уже, а то в гаражах прятались.

Эта сторона у нас тоже не обеспечена.

Следовательно, мы с вами хотим чего?

- Да!

- Вернее, не хотим ускоряться к светлому будущему. А неуместность сегодняшних разговоров о четырехдневной неделе объясняется ещё и тем, что мы остановили в течение марта-июля этого года всю свою экономику, потеряли 6-7% ВВП.

И даже самые оптимистичные прогнозы говорят о том, что мы не восстановим и в 21-м году. Так вот, если мы введем ещё и четырехдневную рабочую неделю, мы заведомо удлиним этот срок.

Мы что хотим? Мы хотим спокойно доесть огромные углеводородные ресурсы, которые нашей стране были предоставлены Богом, благодаря старанию наших предков, или мы действительно хотим куда-то вырваться? Потому что ни по производительности труда, ни по ВВП, ни по уровню жизни мы пока не вышли даже на средний уровень жизни европейских стран. Поэтому, я считаю, - это вредоносные идеи (речь о четырёхдневке. - А.Г.), хотя они - на определенное время - скроют то, что мы не хотим заниматься экономикой, не хотим создавать рабочих мест, а вот откупаемся удлиненным ничегонеделаньем.

- А в борьбе с COVID это разве же не поможет?

- А при чем тут COVID? С COVID надо бороться профессионалам.

- А - вот то, что народ будет изолирован еще на один день.

- Где он будет изолирован?

- Дома. Или - в пивнушке.

- Ладно. Все.

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