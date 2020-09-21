Как Герберт Ефремов Трампа срезал

Ефремов «поставил на кон» всю свою блестящую карьеру. И Путин дал шанс ему и его команде Фото: фотохроника ТАСС.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп ошарашил мир очередной сенсацией: он заявил, что все секретные технологии гиперзвука русским сдала администрация его предшественника – Обамы. А заодно обвинил Россию еще и в краже таких секретов. На днях журналисты спросили выдающегося российского конструктора гиперзвуковых ракет Герберта Ефремова, что он думает обо всем этом. Ответ был таким:

- Барак Обама - президент США с 2009 года. А наши эксперименты по этим делам начинались еще в советское время, когда Обама был подростком. Он еще в школу ходил, а мы уже экспериментировали с гиперзвуком.

Ефремов добавил, что первую сверхзвуковую ракету «Метеорит» советские конструкторы создали почти 50 лет назад – в 1976 году. Но в годы горбачевской перестройки готовый проект был уничтожен. Его «подняли» уже в наше время. Но пошли значительно дальше первоначального замысла. Однако работы над комплексом «Авангард» двигались очень тяжело. Надо было решить сразу несколько задач, которые еще никто в мире не решал. Это были задачи на грани фантастики и по уникальному устройству так называемого прямоточного двигателя, и по управлению блоком, который при температуре более 2 тысяч градусов превращался, по сути, в огненный шар. Шло время, тратились огромные людские, материальные и финансовые ресурсы, а желаемого результата не было. И тогда кое-кто шепнул Кремлю, - мол, надо это дорогостоящее дело сворачивать, законы физики, дескать, не обманешь. Тем более, что испытания «Авангарда» не давали желаемых результатов.

И вот лет 5 назад Путин созвал совещание и поставил вопрос ребром – целесообразно ли в такой ситуации продолжать работы над «Авангардом»?

Один из участников того совещания рассказывал мне:

- Судьба комплекса, как говорится, висела на волоске. И тогда главный конструктор Герберт Ефремов решительно сказал: «Товарищ Верховный главнокомандующий, дайте нам еще один шанс». Ефремов, по сути, тогда «поставил на кон» всю свою блестящую карьеру. И Путин дал шанс Ефремову и его команде. И они использовали его великолепно. Вскоре пошли успешные пуски «Авангарда» - боевой блок снайперски поражал цели на камчатском полигоне «Кура». Ну а Путин подписал указ о принятии «Авангарда» на вооружение. Что уже и сделано…

Американцы же со своей супер-пупер гиперзвуковой ракетой ковыряются до сих пор. В лучшем случае, они примут ее на вооружение лет через 5. И вот тут возникает резонный вопрос: если русские, по словам Трампа, выкрали все гиперзвуковые технологии у США еще во времена Обамы, то почему же до сих пор эти технологии не дали американцам давно желаемого результата? И почему это разведка США упорно ищет в России подходы к нашим ученым и конструкторам, которые разработали и внедрили на практике уникальные гиперзвуковые технологии?

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