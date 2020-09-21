Юрий Лужков: После дикой расправы надо мной жена стала покупать мне в день рождения комбайны

Юрий Лужков на своей ферме в поле во время сбора урожая пшеницы Фото: Евгения ГУСЕВА

ЦИТАТА-ЭПИГРАФ

Лужков: «Сашок, запомни - мужик создан для работы. Он должен работать круглые сутки. Днем на работе, вечером дома, ночью в кровати».

Гамов: «А когда же мужик должен спать?»

«Клевер хорошо поедается овцами, а не журналистами»

...Лужковские поля под Калининградом. Корреспондент «КП» Гамов, видимо, машинально, выдергивает из бескрайнего лужковского угодья четыре, нет - три кустика зацветающего клевера. Лужков недоуменно наблюдает за этим форменным вредительством, затем по-настоящему свирепеет:

- Я тебе вообще за это голову оторву!

- (Немного опешив) Серьезно?

- Ну конечно. У меня для этого есть основания и предпосылки. Зачем вот сорвал?

- Для кадра. (Корреспондент улыбается - надеется, что Лужков шутит) Нельзя, да?

- Нет, нельзя. Это не для тебя… Сделано для овец.

- А чего вы меня отчитываете за какой-то стебелек?

- Можно воровать гвоздь?

- Я не воровал у вас гвозди!

- Это (Лужков с горечью смотрит на растерзанные лепестки) тоже собственность, которая выращена не для того, чтобы ее украли, сорвали, а чтобы кормить животных. Конечно, с кулаками на тебя не накинусь. Все-таки ты из «Комсомолки». Поверь, это не жлобство, что-то другое.

- Ладно, извините.

- Посмотри, какая красота, какой вид. Это клевер, который хорошо поедается. Овцами, а не журналистами! Люди, работающие тут, будут жить хорошо. По понятиям европейцев.

Мужик создан для работы Фото: Евгения ГУСЕВА

«О халтуре»

- ....Юрий Михайлович, а когда же гречиху-то начнем косить?

- Ту, что поспела, уже скосили. Пока не надо.

- Может, хотя бы для съемки Гусейнову (фотокорр «КП» - прим. ред.) попозируем?

- Нет! Я халтурой не занимаюсь. А ежели тебе нужна цифирь - можешь уже чиркануть: гречиху уберем с площади 720 с лишним га, произведем 1000 (одну тысячу!) тонн гречневой крупы.

«О дикой расправе»

- ...Я тебе скажу другое. После этой дикой расправы со мной прошло четыре года. (Речь об отставке с поста мэра. - А.Г.). И каждый год на мой день рождения Лена (Елена Батурина. - А.Г.) покупает мне подарок.

- Неужели комбайн?

- Комбайн, трактор, сеялка, культиватор!.. Я сейчас попросил заказать такие на комбайн не рекламные, но надписи. И на нескольких видах сложной дорогой техники будет надпись «Елена»...

- А теперь будут говорить: «Я беру сеялку «Елену».

- Ну, и что же? Ну, что, «я буду сеять на «Елене». Да, «Елена». Мы пока обсуждаем этот вопрос. У Лены всегда есть свой взгляд на разные вещи. Но в любом случае она, конечно, вот таким образом, даря мне сложные какие-то вещи, помогает нашему хозяйству.

«Москвичи не изменили хорошего своего отношения ко мне»

...Лужков нажимает рычаг - комбайн - «Р-р-р!» - медленно выезжает из ворот машинного двора. Из динамика в кабине - женский голос: «Внимание! Температура масла ниже нормы. Прекратите движение!»

- Ну, что - придется остановиться?

- Слушай ее больше!.. - Лужков нажимает на кнопку - женщина в динамике замолкает.

- А почему, говоришь, не сломался Лужков? Первое. Люди – москвичи и не москвичи – не изменили хорошего своего отношения ко мне. Это такое счастье и такая удача для любого руководителя, который покидает, по разным причинам, свой пост. И она мне, эта удача, улыбнулась. Второе. Я – трудоголик. Для меня было важным найти себе применение. Я его нашел. Я благодарен Попову Гавриилу, который меня сразу пригласил деканом факультета в Международный университет.

Александр Гамов в гостях у Юрия Лужкова Фото: Евгения ГУСЕВА

- С зарплатой 1 рубль.

- В месяц! Но это я сам установил себе зарплату.

- Вы, кстати, получаете ее?

- Следили эти все присные... Двинулись в университет с претензиями, что я получаю ниже прожиточного минимума. Нам пришлось изменить…

- Повысить вам зарплату.

- Да - до прожиточного минимума. А я все - за минусом 1 рубль, отправляю в фонд поощрения студентов, которые хорошо учатся.

- А за тем рублем ездите?

- Нет, там накапливается.

«Жил, вкалывал...”

(Фрагмент репортажа для сайта kp.ru)

- Юрий Михайлович! Просто нам нужно… Мы же не будем говорить, что мы в поле молотим или косим. А просто около комбайна походим. А выдадим - как будто уборка идет.

- Ну, ладно, давай...

Гусейнов включает камеру.

- Дорогие товарищи! Мы ведем наш репортаж с поля товарища Лужкова! Товарищ Лужков, скажите, пожалуйста, сколько примерно часов вы всего провели на этой уборочной кампании?

- (Лужков стирает пот со лба.) Да много, я не считаю, сколько часов. Для меня это большая радость. Для меня это и работа, но больше это удовлетворение.

Лужков по лесенке поднимается в кабину комбайна. Корреспондент «КП» - за ним.

- Но ведь таких нет, как Лужков. Чтобы такую жизнь прожили…

- Жизнь – да. Жил, вкалывал. Я считаю себя трудолюбивым, да.

«Философы не ходят строем»

(Из пьесы Юрия Лужкова «Сократ».)

...Фермер Лужков выходит из-за стола, левую руку - в карман, правую - вверх. Начинает декламировать - громко и торжественно.

- Например, руководитель тогдашнего правительства, можно сказать, Афин говорит:

«Задумал строить центр научный поблизости Афин.

Вот там не скучно ученой молодежи будет жить.

И будет там она творить».

А Сократ ему говорит:

«А нет, пустое это все. Афинский скол - бессмысленный...»

Юрий Лужков с урожаем гречки Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Голосом Лужкова говорит, ага?

- Погоди, не вмешивайся в пьесу - там нет роли «Комсомолки»! На чем я остановился? А!

«...как в чистом поле кол».

Тот - ну, из правительства, значит, ихнего - Афинского, говорит:

- «Ну почему, ну почему?»

А этот - Сократ - говорит:

- «Ученые, философы, поэты, астрономы

И весь научный люд не ходят строем,

Правил не поймут».

- Попросили бы у Елены Николаевны денег и поставили бы - спектакль-то.

- Я - в другом жанре. Я гречку выращиваю.

«Ой! Ей, этой писательнице, мужиков не хватает?»

4 октября 2017.

Слов нет - только хохот

— ... Юрий Михайлович! А вы сейчас в Нью-Йорке пока еще? (Корреспондент «КП» звонил на днях экс-мэру — он был в Нью-Йорке. — Александр Гамов)

— Я сейчас в Калининграде.

— А-а…

(Лужков простодушно похохатывает)

— Юрий Михайлович, за вами прямо, это самое, не уследишь. Извините, такой еще ду-дурацкий вопрос — только что в социальных сетях появилась информация — не знаю, вам говорили или нет — что якобы у Юрия Михайловича Лужкова ребенок родился.

— Да?

— Да!

— (После небольшой заминки) Серьезно?

— Серьезно! (Корреспондент «КП» немного смущенно смеется) Можете прокомментировать?

— (В трубке — молчание)

— Да или нет?

— Да…

— А?

— Ну, с точки зрения моих — э-э-э, как говорится… Моего физического состояния…

— Да?!

— …это вполне возможно. Но с точки зрения реальности…

— (Корреспондент «КП» разочарованно) Ах!

— Это полная чушь. (Хохочет)

— Ну, то есть, видите, о вас какие легенды ходят?

— Ну, да… (Хохочет)

— Я на полном серьезе, что вы смеетесь? Я же вам никогда глупых вопросов не задаю.

— Ну, да… (снова замолкает и, похоже, задумывается)

— То есть, то есть?

— Чушь, конечно.

— Ну, если что — я могу об этом напечатать?

— Ну, если пресса об этом говорит — надо сказать. Ответ такой: с точки зрения физических возможностей (давясь от смеха) это вполне вероятная вещь, с точки зрения реальности — это полная чушь.

— Понял. Я в восторге, Юрий Михайлович!

— Да…

— Здорово!

— Дурь какая-то. (Снова хохочет, будто собрался с мыслями) Да!

— Ну, я бы не сказал — дурь. Вот так бы каждому такой дури — чтобы вот так вот мочь… (Немного растерянно, оттого и косноязычие) В такой возраст! Вот так вот, чтобы о тебе — такие вот… Хорошие новости распространяли. Согласитесь!

— Да-да-да… (Хохот)

— (У корреспондента «КП» слов нет — только хохот)

— Ну что мы — сейчас будем печатать или 1-го апреля?

— Это пожалуйста — когда угодно.

(Снова оба хохочут)

— Напечатаем сейчас, а 1-го апреля повторим.

— Саш, а это что за слухи? Откуда они появились?

— Да одна писательница — ее зовут Мария — она в своем Живом журнале напечатала.

— Да?

— Да!

— Ох… ей мужиков не хватает?..

(Ну что за интервью — опять оба хохочут)