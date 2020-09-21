«Отхватил себе жар-птицу»: Алла Пугачева в дерзком мини показала Максиму Галкину стройные ноги

Максим Галкин периодически признаётся в любви к своей супруге Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

На своей страничке в Инстаграме Максим Галкин периодически признаётся в любви к своей супруге.

- Моя жар-птица, - подписал очередное видео с Аллой Пугачёвой Галкин.

- Да, отхватил себе жар-птицу! - флиртует с мужем игривая Алла Пугачева в мини с высоким разрезом.

- Красотка какая! - похвалили стиль 71-летней звезды подписчики Галкина, отметив стройные формы и ноги Примадонны.

Мол, Алла Борисовна прекрасно выглядит, так и не скажешь, что певице уже за 70.

Кстати, на видео Пугачева заигрывает с мужем в красной куртке. И носочки у Аллы Борисовны красные.

Видимо, Примадонна окончательно победила редкую аллергию.

Напомним: с детства Пугачева носит чёрные вещи, поскольку надев одежду ярких цветов, порой теряла сознание. Алла Борисовна объясняет это своей индивидуальной особенностью - аллергией на яркие цвета.