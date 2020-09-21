Пит Буттиджич призвал голосовать против Трампа

В январе прошлого года Буттиджич заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США от Демократической партии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экс-мэр города Саус-Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджич, открытый гей, снявший свою кандидатуру на выборах президента США, призвал сторонников ЛГБТ-движения не голосовать за Дональда Трампа на предстоящих в ноябре президентских выборах.

«Мы видели, как, несмотря на то, что Трамп иногда говорит об ЛГБТ-сообществе, он редко упускает возможность его атаковать, особенно трансгендеров, независимо от того, говорим ли мы о запрете на военную службу или о проблемах, связанных со здравоохранением. Но даже в отношении международного усыновления однополых людей эта администрация вела нас в неверном направлении, и еще четыре года были бы огромной неудачей», – заявил Буттиджич.

Сам 38-летний политик, который занимал пост мэра в городе с населением немногим более 100 тысяч человек с 2012 года, в 2015 году открыто признался в своей нетрадиционной ориентации, а спустя два года объявил о помолвке со школьным учителем. В 2018 году пара заключила брак.

В январе прошлого года Буттиджич заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США от Демократической партии, а в феврале текущего года даже победил на праймериз в штате Айова.

По мнению многих, Буттиджич имел реальные шансы победить в предвыборной гонке, несмотря на то, что являлся самым молодым из кандидатов. Однако в марте политик заявил о прекращении участия в президентской кампании и стал активно поддерживать кандидатуру своего однопартийца Джо Байдена.