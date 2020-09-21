«Эмми»-2020: триумфаторами стали сериалы «Шиттс Крик» и «Наследники»

Ведущий Джимми Киммел находился в почти пустом лос-анджелесском зале Staples Center, а номинанты следили за трансляцией шоу из своих домов Фото: EAST NEWS

Из-за коронавируса, который свирепствует в Калифорнии, 72-я церемония вручений премий «Эмми» прошла в крайне странном, совершенно непривычном формате. Ведущий Джимми Киммел находился в почти пустом лос-анджелесском зале Staples Center, а номинанты следили за трансляцией шоу из своих домов, и оттуда же победители произносили благодарственные речи. Мало кому хватило мужества и иронии, чтобы обыграть ситуацию и «прийти» на церемонию в пижаме - все решили более или менее принарядиться. А, например, вся команда сериала «Шиттс Крик» не только приоделась, но и собралась в одном месте со столиками, на которых стояли бокалы с вином и вазы с цветами. Но при этом все были в масках и демонстративно соблюдали социальную дистанцию, держась друг от друга на почтительном расстоянии.

«Шиттс Крик», канадский ситком, созданный двумя актерами, отцом и сыном - Юджином и Дэниелом Леви, и стал главным триумфатором «Эмми». В воскресенье вечером он получил семь наград: «Лучший комедийный сериал», «Лучшая актриса в комедии» (Кэтрин О’Хара), «Лучший актер в комедии» (Юджин Леви), «Лучшая актриса в роли второго плана в комедии» (Энни Мерфи), «Лучший актер в роли второго плана в комедии» (Дэниел Леви), плюс за сценарий и режиссуру в комедийном сериале (последние две награды тоже достались Дэниелу Леви). Это рекорд: раньше ни одному сериалу, ни драматическому, ни комедийному, не удавалось отхватить в один год все награды в семи ключевых категориях. При этом конкуренты были вполне солидные: так, Юджин Леви обошел Майкла Дугласа (сериал «Метод Комински»), а О’Хара – Рейчел Броснахэн из многими любимой «Удивительной миссис Мейзел». Впрочем, у обоих обделенных артистов «Эмми» и так уже есть, успели заработать в прошлые годы - так что вряд ли они сильно расстроились.

«Шиттс Крик», канадский ситком, созданный двумя актерами, отцом и сыном - Юджином и Дэниелом Леви, и стал главным триумфатором «Эмми» Фото: EAST NEWS

В категории «Драматический сериал» телеакадемики признали лучшим «Наследников» канала HBO. У него еще четыре награды - «Лучший актер в драме» (Джереми Стронг), «Лучшая приглашенная актриса в драме» (Черри Джонс), за сценарий и за режиссуру в драматическом сериале.

А вот лучшей актрисой в драматическом сериале назвали 24-летнюю Зендаю за молодежный хит «Эйфория». Она стала самой молодой победительницей в этой категории, и возраст не помешал ей обойти таких мощных конкуренток, как недавняя оскаровская лауреатка Оливия Колман («Корона»), Дженнифер Энистон («Утреннее шоу»), Лора Линни («Озарк»), Сандра О и Джоди Комер («Убивая Еву»). Правда, больше «Эйфории» не досталось ничего - она даже не была номинирована в других ключевых категориях.

Лучшей актрисой в драматическом сериале назвали 24-летнюю Зендаю за молодежный хит «Эйфория» Фото: EAST NEWS

В категории «Лучший мини-сериал» победили «Хранители» канала HBO, вдохновленные знаменитым графическим романом Алана Мура и Дэйва Гиббонса. Исполнительница главной роли в нем Реджина Кинг была названа лучшей актрисой в мини-сериале, а Яхья Абдул-Матин II - лучшим актером в роли второго плана, кроме того, «Хранителям» достался приз за сценарий.

Яхья Абдул-Матин II Фото: EAST NEWS

Лучшим актером в мини-сериале или телефильме был признан Марк Руффало («Я знаю, что это правда»), лучшей актрисой в роли второго плана в этой же категории - Узо Адуба («Миссис Америка»).