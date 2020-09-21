Как вторсырье и отходы превратить в классику современного искусства

Это войско создано исключительно из отходов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Впервые термины «трэш-арт» и «джанк-арт», которые в буквальном переводе с английского означают «мусорное искусство», появились в середине прошлого века. Их создание принадлежит английскому критику Лоуренсу Аллоуэю. В 1961 году он так обозначил произведения городского искусства, которые были сделаны из мусора. Но само направление появилось еще раньше – в 1910-х годах, когда франко-американский художник Марсель Дюшан начал творить свои произведения из городских отходов. В тот период в искусстве шел активный поиск новых форм, материалов и способов выражения. Стала популярной идея, что искусство может быть сделано из чего угодно.

Постепенно в «мусорном искусстве» сформировались свои особенности. Например, это направление легко может синтезировать различные стили и жанры, использует множество техник исполнения и форм выражения. При этом в большинстве случаев содержит элемент провокационности и сконцентрировано на отражении тем рационального потребления ресурсов и грамотной переработки отходов.

Треш-арт пришел и в Россию

В конце 2015 года в Жуковском районе Калужской области открылся Художественный музей мусора, который нежно называют «МУ МУ». Случилось это так: на протяжении пяти лет московская арт-группа «BURO» разрабатывала дизайн различных домов, офисов, гостиниц и т.д. В процессе работы закономерно появилось множество предметов, которые при реконструкции объектов больше были не нужны. Но избавиться от них творцам было жалко. Так родилась идея дать отходам строительства новую жизнь при помощи искусства. Так появился необычный музей, который, с одной стороны, создан для того, чтобы радовать своих посетителей, давать им возможность нового взгляда на привычные предметы. С другой – музей мусора каждым своим произведением и творческим актом напоминает о проблемах с экологией и загрязнением окружающей среды.

Мы поговорили с авторами произведений из отходов и вторичных материалов, выставленных в Художественном музее мусора и узнали, как они стали заниматься этим направлением творчества, какого творческого кредо придерживаются и о чем мечтают.

Наш первый герой – Сергей Панков, сварщик и скульптор из поселка Мстеры Вязниковского района Владимирской области. Его путь к искусству и произведениям из вторсырья начался с того, что Сергей не смог купить интересный подарок своему другу: «В магазинах все такое одинаковое – выбрать совершенно нечего. Вдруг случайно в магазине я увидел маленький металлический мотоцикл и решил попробовать сделать такой же. Много тренировался и вскоре ко мне уже стали обращаться с заказами на необычные подарки».

Работа художника Сергея Панкова

Потом работы Сергея в соцсетях заметили представители музея мусора и предложили ему сделать голову лошади. Так Панков перешел к более масштабным проектам. «Работы, выставленные в музее, притягивали меня как магнит», - рассказывает Сергей. Сейчас его произведения – постоянные участники экспозиции музея, некоторые уехали за границу. А сам мастер мечтает о более регулярных заказах, собирается сделать трансформера и металлический граммофон. На данный момент самая масштабная работа Панкова – гитара высотой 2,5 метра в стиле стимпанк, которую он сделал для детского фестиваля в Калуге.

Второй герой статьи – Вильгений Мельников, основатель студии экспериментального дизайна OfelyArt из Санкт-Петербурга, рассказал, чем его привлек мусор в качестве материала для творчества: «Мусор – это материал, который максимально доступен. Он очень интересный, всегда случайный, у него всегда какая-то интересная форма. Если увидеть красоту этих выброшенных вещей, то ее можно применять заново».

Работа художника Вельгения Мельникова

Но сейчас Вильгений занят исследованиями нового способа формообразования скульптур – надуванием объектов из металла, подчеркивая, что мусор дал ему толчок для развития и понимание, чем он хочет заниматься: «Я исследую направление, которым еще никто не занимался. Есть всего несколько людей в мире, которые это делают, но в другом ключе. Особенность моего направления заключается в том, что при надувании объектов из металла я могу контролировать форму на 85%, а 15% я не могу контролировать – они всегда случайны. Я знаю, что они произойдут, но как они произойдут – я не знаю. Эти 15% дают ощущение чего-то живого в объекте, потому что в них деформация происходит по законам природы. Форма рождается сама собой – это очень интересно. Ты этот процесс не контролируешь, а направляешь, находя каждый раз новые закономерности в разных формах».

Скульптор из Сочи Рустам Ахметсафин мечтает создать свой собственный музей, а пока что копит на этот амбициозный проект финансы и пишет бизнес-план. Сейчас его скульптуры находятся в Сибири, в Москве, Сочи, Севастополе, в Чебоксарах, в Санкт-Петербурге. 6 лет назад Рустам попал в аварию – разбился на скутере, и долгое время после операции сидел дома. От скуки начал из болтиков и гвоздей склеивать различные модели. Затем стал делать полноразмерные скульптуры, используя сварку. А когда оформленный Рустамом и его другом бар в Поволжье вызвал множество положительных откликов, он понял, что нашел свою нишу в творчестве. Спустя 6 лет хобби превратилось в основную работу, которая приносит Ахметсафину заработок. Говорит Рустам: «Я занимаюсь арт-объектами, созданными исключительно из автозапчастей и металлолома. Вдыхая вторую жизнь в груду металла, мы не только создаем образы, но и заботимся об окружающей среде. Разделение мусора упрощает его переработку и мою работу. Это поможет сохранить и природу, и баланс ресурсов в целом».

Работа художника Рустама Ахметсафина

Еще мы поговорили с Инной Чиж из Санкт-Петербурга, которая тоже дает вещам вторую жизнь, чтобы помочь не скапливаться горам мусора. Инна работает с шерстью, кожей, деревом, шпатлевкой, проволокой, запчастями от часов: «Мне повезло – у меня была возможность использовать утилизированные вещи, поскольку муж работал в утилизации и иногда привозил интересные выброшенные вещи. У меня много идей, не успеваю их все реализовывать».

Как мы убедились после разговора с представителями современного направления искусства, вторичное сырье и отходы могут служить самым разным целям – как прикладным, так и высокоэстетическим. Работы наших соотечественников оригинальны и имеют выраженную социальную направленность.

Начать нести ответственность за экологию можно уже сегодня. В России с января 2020 года активно действует двухконтейнерная схема обращения с отходами (подробнее об этом можно прочитать здесь). Согласно этой схеме бытовой мусор необходимо разделять на две категории: тот, который можно переработать (синий контейнер) и который переработать нельзя (серый контейнер). Если мы уже сегодня будем грамотно сортировать мусор, то он еще неоднократно послужит и нам, и будущим поколениям.