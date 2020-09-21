Врач-невролог рассказала, как вести себя близким больного с Альцгеймером

Люди с болезнью Альцгеймера очень уязвимы и нуждаются в особом подходе. Фото: Shutterstock

Люди с болезнью Альцгеймера очень уязвимы и нуждаются в особом подходе. Однако и родным бывает очень непросто, если у кого-то из близких развивается этот сложный недуг, с прогрессирующей потерей памяти и контроля над своим телом. Здоровым родственникам такого пациента тоже требуется помощь и поддержка, ведь на их плечи ложится немалая ответственность, к тому же очень тяжело бывает сознавать, что еще вчера мудрый и поддерживающий родитель сам теперь на положении ребенка. Заведующая клинико-диагностическим отделением, врач-невролог ФГБУ «Федеральный центр мозга и нейротехнологий» ФМБА России Татьяна Донских рассказала «КП», основные правила общения с людьми, страдающими этим заболеванием.

1. ВНИМАНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ

Самое главное оставаться терпеливым и дружелюбным, что порой бывает очень трудно. Но, как бы ни было сложно, помните, что любая форма эмоционального внимания, человеческой теплоты и участия будет благоприятно сказываться на человеке.

Пациенты с болезнью Альцгеймера особенно нуждаются в собеседнике. Разговаривайте с ними, побуждайте как к физической, так и к умственной деятельности. Но помните о том, чтобы активность не требовала чрезмерных усилий.

2. ГОВОРИТЕ РОВНО И ЧЕТКО

При общении давайте точные указания, говорите медленно простыми короткими фразами уверенным тоном, находясь лицом к лицу с собеседником, физически располагаясь с ним на одном уровне. Возможно, вам придется повторить ваше сообщение несколько раз. Будьте терпеливы и подождите ответ, помните, что это обусловлено заболеванием, а не «дурным характером» человека.

Можно усилить эффект слов жестами, поискать какие-то направляющие слова, слова-подсказки, на которые человек, страдающий от болезни Альцгеймера, сможет лучше обратить свое внимание.

3. БЫТЬ ЭМОЦИОНАЛЬНО СТАБИЛЬНЫМ

Старайтесь избегать бессмысленных дискуссий, споров. Не пытайтесь доказать больному свою правоту, это бессмысленно. Важный момент – не реагировать эмоционально на упреки и самому воздерживаться от критических замечаний, а также от обсуждения состояния здоровья человека в его присутствии.

Хвалите человека с болезнью Альцгеймера при его успехах, выражая это не только словами, но и улыбкой, прикосновением.

4. ОРГАНИЗУЙТЕ РЕЖИМ ДНЯ

В быту важна организация режима. Это позволит человеку с болезнью Альцгеймера сделает повседневную жизнь более упорядоченной, что важно для стабильного настроения, хорошего эмоционального фона. Сделайте так, чтобы обстановка вокруг была стабильная, привычная и знакомая, переезды, какие-то перестановки мебели или другие изменения жизни очень выбивают людей с Альцгеймером из колеи.

5. НАПЕЧАТАЙТЕ ФОТОГРАФИИ БЛИЗКИХ

Для поддержания памяти можно напечатать фотографии близких и родных, подписать имена, и поставить их по всему дому. Можно обозначить комнаты картинками или ярким текстом.

6. БЕЗОПАСНОСТЬ В ДОМЕ И ПИТАНИЕ

Людям с Альцгеймером не стоит самостоятельно пользоваться электроприборами, газовой плитой, уберите острые предметы. Одежда подойдет удобная, без мелких деталей и пуговиц, а обувь – нескользкая.

Также для пожилых людей очень важно следить за полноценным питанием и пить достаточно воды. Напоминайте им о том, что нужно съесть то, что для них приготовили. И проявляете любовь и душевную теплоту, обнимайте, старайтесь чаще смеяться вместе с родным человеком.

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