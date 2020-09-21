Почему курс рубля обновляет антирекорды: дешевая нефть и ожидание санкций

На крупнейших мировых биржах глобальная распродажа. Инвесторы опасаются, что вторая волна коронавируса может накрыть развитые страны уже на днях Фото: Евгения ГУСЕВА

В понедельник утром на финансовых рынках царил всеобщий пессимизм. Биржевые индексы падали во всем мире. Россия исключением не стала. Дешевели котировки акций и... падал рубль. Курс доллара снова превысил отметку в 76 рублей, а евро - ушел за 90 рублей. Причин такого поведения как всегда несколько. Выделим четыре основных.

1. Поиск «тихой гавани»

На крупнейших мировых биржах глобальная распродажа. Инвесторы опасаются, что вторая волна коронавируса может накрыть развитые страны уже на днях. А вместе с ней начнутся и ограничения по работе бизнеса. Когда на рынках акций все плохо, у мировых валют - все хорошо. Это объясняется и психологически (инвесторы стараются продать рискованные активы, опасаясь обвала), и технически (продавая акции, инвесторы автоматически переводят свой капитал в валюту, то есть покупают доллары и евро).

2. Боязнь новых санкций

История с «новичком», которым якобы пытались отравить Алексея Навального, рано или поздно аукнется российской экономике. Пока западные страны делают лишь словесные интервенции. То есть на словах пугают российские власти новыми торговыми ограничениями. Но вскоре могут перейти к реальным действиям. И предсказать, какими они будут и как сильно отразятся на нашей экономике, пока сложно. Но инвесторы закладываются на умеренно негативный сценарий. На всякий случай.

3. Дешевеющая нефть

Сейчас за баррель «черного золота» на мировом сырьевом рынке дают $42. Но вскоре цена может опуститься ниже $40. К такому сценарию готовятся многие аналитики. Дело в том, что в последние пару месяцев стоимость нефти была довольно высокой из-за сезона ураганов. Это фактор снизил добычу нефти в Северной Америке. Когда он уйдет, поддержки у нефти не останется. Тем более что автомобильный сезон подходит к концу, а некоторые страны начали возвращать жесткие карантинные меры. Все это неизменно приведет к падению спроса и снижению стоимости нефти. Правда, в катастрофическое падение эксперты не верят. Сделка ОПЕК+, которая сильно ограничила добычу, будет действовать до апреля 2022 года.

Сейчас за баррель «черного золота» на мировом сырьевом рынке дают $42. Но вскоре цена может опуститься ниже $40 Фото: REUTERS

4. Мягкая политика Центробанка

Российский ЦБ в прошлую пятницу оставил ключевую ставку без изменений - на уровне 4,25% годовых. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что вероятность дальнейшего снижения есть. С одной стороны, это хорошо для восстановления экономики и понижения ставок по розничным кредитам. С другой, это давит на курс рубля. Ведь чем ниже ключевая ставка, тем дешевле национальная валюта.