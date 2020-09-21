Джо Байден — предвыборная программа кандидата в президенты США 2020: мировое лидерство, ограничения на добычу нефти и отпор России

Беря в расчет то, что Байден неоднократно довольно холодно высказывался в адрес России, то потепления в российско-американских отношениях ждать не стоит Фото: REUTERS

До президентских выборов в США остается чуть больше месяца. И пока, согласно опросам избирателей, все шансы на победу имеет кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден. Kp.ru рассказывает о предвыборной программе кандидата в президенты США 2020 Джо Байдена.

Конечно, предварительные результаты не служат стопроцентной гарантией победы представителя от Демпартии. Но в битве за Белый дом демократы решили использовать против республиканца Дональда Трампа его же оружие. Представляя свою экономическую программу, Байден объявил, что в случае победы добьется возвращения в США производственных цехов ключевых американских компаний.

Трамп уже раскритиковал плагиат конкурента, назвав программу Байдена нереалистичной и местами даже опасной для США. Еще более кратко выразились многочисленные эксперты, считающие, что Байден просто вернется к политике Барака Обамы.

НАРОДНАЯ ДЕМОКРАТИЯ

Ключевым пунктом в программе стоит план по восстановлению мирового лидерства США, которое, по мнению демократов, было утрачено во время президентства Дональда Трампа.

- Мир сам себя не организует. Если мы не будем заниматься формированием норм и институтов, регулирующих международные отношения, то образовавшийся вакуум наверняка заполнит какая-нибудь другая страна. А может, никто этого не сделает. Тогда воцарится хаос, - запугивает Байден. - И это подводит меня к заключительному тезису: мой внешнеполитический курс вернет Америке главную роль.

Главная роль заключается преимущественно в распространении демократии по миру. А это, согласно предвыборной программе Байдена, возможно осуществить за счет увеличения финансирования неправительственных организаций, работающих в разных странах. Поэтому демократ подверг критике власти Турции, Филиппин и Саудовской Аравии за склонность к недемократическим и антилиберальным ценностям и авторитаризму.

- Мы Соединенные Штаты Америки, и мы диктаторов не жалуем, - напомнил Байден и пообещал прибегать к военной силе во внешней политике только для защиты жизненно важных интересов Вашингтона. Вместе с тем, он заверил, что завершит боевые действия на Ближнем Востоке и в Афганистане и выведет большую часть военного контингента из этих регионов.

MADE IN USA

Еще один пункт его плана - обеспечение США стратегически важной продукцией и товарами первой необходимости, произведенными на родной земле. Большинство американских компаний давно вывели свои производства в Китай и Мексику, где рабочая сила стоит копейки. А это, по мнению Байдена, наносит ущерб американской экономике и национальной безопасности. Поэтому своей первоочередной задачей он поставил возвращение производств в США и уничтожение искусственных преград в международной торговле, в том числе и с Китаем.

Помимо этого, Байден обещает нарастить запасы стратегической продукции и вернуть на прилавки товары с маркировкой Made in USA. Он уверен, что за эти заветные три слова американцы готовы даже переплатить. Это, действительно, подтверждают результаты опросов: продажи всего отечественного в США в последние годы стремительно растут.

ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ

Энергетический блок в программе Байдена привлек внимание многих, включая самого Дональда Трампа. Правда, внимание последнего не пошло демократам на пользу: президент жестко раскритиковал этот пункт, назвав планы конкурента нереальными.

Байден пообещал взять курс на активное использование «чистых» источников энергии, дабы сократить объем вредных выбросов в атмосферу. Для этого необходимы масштабные инвестиции. Планируется, что будет развернута целая кампания, в которой будут прописаны жесткие меры, в том числе и судебные, для борьбы с предприятиями, загрязняющими окружающую среду.

Помимо этого, демократ призывает ввести ограничения для корпораций, добывающих нефть и газ.

- Байден обещает уничтожить энергетический сектор США. Он хочет всюду построить ветряные электростанции. Но тогда ему нужно будет договариваться с Китаем, Россией, Индией и многими другими странами, потому они-то этого не делают. А если они этого не будут делать, то США окажутся в очень неблагоприятном экономическом положении, - парировал Трамп, намекнув, что цена на энергию в таком случае повысится, а большое количество рабочих мест в американском нефтегазовом секторе экономики будет сокращено.

До этого действующий президент США раскритиковал планы Байдена вернуть Вашингтон в Парижское соглашение по климату. Трамп уверен, что это ударит по американской промышленности и никоим образом не поможет экологии. Вместо этого выиграет Китай.

ТРИ ДОГОВОРА ДЛЯ ДЕМОКРАТА

В отличие от Трампа Байден выступает за продление целого ряда международных соглашений. Во-первых, он заявил о необходимости продлить действие Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) с Москвой. Срок действия этого договора истекает 5 февраля 2021 года. Правда, возникает вопрос: успеет ли новоиспеченный президент согласовать все пункты с российской стороной, ведь для этого у него будет всего пару недель.

- Я буду добиваться продления срока действия договора СНВ-3, одного из столпов стратегической стабильности в отношениях между США и Россией, а также намерен использовать его как основу для новых соглашений в сфере контроля над вооружениями, - уверен в своих силах Байден.

Во-вторых, Байден не против того, чтобы Вашингтон вернулся к Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе Ирана (СВПД), который США покинули пару лет назад.

В-третьих, обнадеживающе выглядит желание Байдена отказаться от наращивания военного контингента США в Польше и ФРГ, что может отчасти снизить напряжение у российских границ. Но при этом не стоит рассчитывать на ослабление НАТО, в котором Байден планирует оперативно разрешить все конфликты внутри альянса, связанные со спорами вокруг повышения расходов стран-участниц на оборону.

ОТПОР МОСКВЕ

Беря в расчет то, что Байден неоднократно довольно холодно высказывался в адрес России, то потепления в российско-американских отношениях ждать не стоит. И сейчас политик убежден, что четыре года назад Москва якобы повлияла на ход американских выборов. Байден вообще твердо уверен, что Россия категорически не хочет его победы.

- У меня было несколько очень откровенных и прямых разговоров с Путиным, когда я был вице-президентом, и до этого. Думаю, одна из причин, по которой, как мне кажется, он не хочет, чтобы я стал президентом, - он знает, что будут еще такие прямые разговоры, - путано заметил он, грозно добавив:

- Если меня изберут президентом, то можете не сомневаться, что Владимиру Путину будет дан отпор, и мы заставим Россию понести серьезные издержки.

Отмены экономические санкций, введенных Вашингтоном против Москвы, в случае победы Байдена вряд ли стоит ожидать. Вместе с тем, демократ заверил, что он не планирует провоцировать напряженность в отношениях с Россией и другими странами.