Униженная Наташа Королева нашла истинного виновника интимного скандала с мужем

Наташа Королева, узнав об интимной связи супруга Сергея Глушко с актрисой Анастасией Шульженко, написала заявление в полицию Фото: Михаил ФРОЛОВ

Интимный скандал в семье Наташи Королевой и Сергея Глушко никого не оставил равнодушным. Пока главные герои драмы пытаются свалить всю вину на федеральные каналы, обнародовавшие любовные утехи Тарзана с красавицей Анастасией Шульженко, обыватели винят в случившемся певицу и ее мужа-стриптизера. Мол, нечего выставлять свою личную жизнь на всеобщее обозрение в соцсетях. В ответ 47-летняя исполнительница хитов "Желтые тюльпаны" и "Маленькая страна" потребовала прекратить "транслировать всю ту грязь, что творится в шоу-бизнесе".

Наташа Королева, узнав об интимной связи супруга Сергея Глушко с актрисой Анастасией Шульженко, написала заявление в полицию. Певица заявила, что из ее квартиры пропали бриллианты. Мол, все произошло после того, как Тарзан провел время с девушкой и ее подругой. Именно после этого заявления и разразился скандал. Шульженко молчать не стала, сообщив, что ничего не крала, а слова Королевой - месть обиженной и униженной женщины. А потом и вовсе пошла по шоу, раскрывая пикантные подробности отношений со стриптизером, и даже обнародовала видео своих любовных утех с чужим мужем.

Меж тем, Наташа нашла истинного виновника интимного скандала с ее мужем. В частности, певица заявила: "Государственные каналы не имеют морального права создавать желтый контент и транслировать всю ту грязь, что творится в шоу-бизнесе, и уж тем более в личной жизни людей".

Артистку поддержал первый заместитель председателя Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты Александр Малькевич. "На наших глазах разворачивается настоящий светский скандал. Тарзан признался в измене своей жене, певице Наташе Королевой, а одна из девушек, которая была с Сергеем Глушко, стала героиней программы «На самом деле». Соглашусь с Наташей Королевой, что нет никакого права у государственного телевидения создавать желтый контент за наши деньги. За государственный счет!..", - высказался Малькевич.

Близкие родственники Глушко тяжело переживают произошедшее. Из-за всей этой истории маме Тарзана стало плохо. "Что могут сказать старые родители? Матери плохо!", - переживает брат Сергея.

В свою очередь, друг стриптизера уверен, что измена Тарзана жене - "несчастный случай на работе".

Отдельной темой для обсуждения в эфире передачи "Звезды сошлись" стала пикантная видеозапись с участием стриптизера и любовницы. Адвокат Шульженко обратил внимание, что камера дрожит. По его словам, измену Тарзана снимал кто-то третий. "У них там тройничок был или что?", - задался вопросом мужчина.

Свою версию происходящего ране рассказала давняя приятельница Глушко. У Вероники случилась интрижка с Сергеем несколько лет назад. Она поведала о нравах в его семье. "Сергею нужна мама. Наташа прекрасно эту роль выполняет. Им очень комфортно вдвоем, они хорошо друг другу подходят. Не удивлюсь, если эта любовница - эксперимент. Они очень любят эксперименты. Возможно, что это - один из экспериментов Наташи и Сережи сексуальных, потому что они все это любят и практикуют. Удивительно, почему там Наташа не засветилась – это странно. Они свободные в этом плане. Может быть, «снимали» одну девочку…", - поведала девушка.