В центре Нью-Йорка появилась матерная надпись

Недоброжелателей у губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо и мэра города Билла ди Блазио предостаточно Фото: Евгения ГУСЕВА

В самом населенном районе Нью-Йорка, Бруклине появилось масштабное граффити. На одной из стен огромными желтыми буквами было написано «F**k Cuomo and de Blasio», что можно перевести как «К черту Куомо и ди Блазио».

Изображение мгновенно облетело все соцсети, а следом и новостные агентства.

Всех интересовало, кто же решил отправить политиков куда подальше? Ведь недоброжелателей у губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо и мэра города Билла ди Блазио предостаточно. Этому послужили хаотичные действия властей в период коронавирусной пандемии, беспорядки на расовой почве, всплеск преступности и экономический кризис.

Позже появились сообщения, что призыв заказали владельцы малого бизнеса, которых, как и большинство жителей мегаполиса, не устраивала работа политиков в период пандемии. Торговцы сначала собрались на митинг, а затем продолжили его масштабным несанкционированным стрит-артом.

Спохватившиеся городские власти направили к объекту рабочих, которые закрасили надпись черной краской, но горожане, одобрившие призыв, уверяют, что будут тиражировать его везде, где только это будет возможно.