Наталья Поклонская — Ксении Собчак: Про Крым, Белоруссию, отца Сергия и отравление оппозиционера

Поклонская согласилась на интервью с Собчак с одним условием — оно пройдет в Крыму

Экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская дала интервью тележурналистке Ксении Собчак. Говорили обо всем самом важном и на сегодня скандальном. Вот самое любопытное:

«ПО УКРАИНСКОМУ ТВ НАС НАЗЫВАЛИ БИОМАССОЙ»

Поклонская согласилась на интервью с Собчак с одним условием — оно пройдет в Крыму. И Ксения согласилась на эти условия, несмотря на свои позиции (она даже как-то неудачно пыталась въехать в Крым со стороны Украины, чтоб соблюсти требования Киева), заявив в начале интервью, что прилетела в Крым буквально на один день исключительно по работе. Случайно или нет, но сама беседа прошла в день Независимости Украины в ресторане крымско-татарской кухни в Бахчисарае. И, конечно же, в разговоре речь не могла не пойти о событиях крымской весны 2014 года.

- Люди реально испугались, что завтра война придет к нам. Что мы должны будем не говорить на «этом москальском», а если не нравится, собрать вещи и уехать, - сказала о том времени Поклонская. – Но куда? Это же наша земля, наш Крым. Параллельно по украинскому ТВ нас, крымских жителей, называли биомассой. Людей просто довели, и они включили чувство самосохранения. Нас просто вынудили провести референдум. В тот момент крымчане не думали ни о какой геополитике.

«Я ПРЕКРАТИЛА С ОТЦОМ СЕРГИЕМ ОТНОШЕНИЯ»

- Впервые меня привезли к нему (уральскому отцу Сергию, недавно отлученному от церкви, - ред.) люди, которые занимаются моей безопасностью. И представили, как такого старца.

- ФСБшники? - уточнила Собчак.

- Нет, это была Росгвардия. Не Золотов.

Несколько лет Поклонская регулярно приезжала в монастырь под Екатеринбургом и лично много общалась с отцом Сергием.

- Но в какой-то момент я прекратила с ним отношения. Я поняла, что это не мое. Я верю по-другому. Но я не видела, что в монастыре кого-то били, там не бегали плачущие дети.

«ДЕПУТАТ ОТ ПРОКУРОРА МАЛО ОТЛИЧАЕТСЯ»

- Я до сих пор сотрудник прокуратуры. По окончанию депутатских полномочий меня должны вернуть на службу либо сделать какое-то предложение. Но какое, я пока не знаю. Если мне скажут — выборы или прокуратура, я выберу Думу. Да, я выросла в прокуратуре и это мой родной дом, но уже не тот. Я выросла в прокуратуре Украины. Сейчас я начинаю понимать, что такое политика, что такое депутатство. В принципе, депутат от прокурора здесь в России мало чем отличается. У прокуроров так мало полномочий, и так мало желаний что-то изменить.

«Я ПОДДЕРЖАЛА ЛУКАШЕНКО»

- Я поддержала Лукашенко. Это, наверное, горький опыт, полученный на Украине. Когда люди хотели перемен, некоторые действительно по душевному порыву вышли на Майдан, хотели страну без коррупции, евроинтеграцию. А получили развал и нахождение над пропастью. Я за законный порядок смены власти.

«ШУТИТЬ, ЧТО НАВАЛЬНЫЙ ЧТО-ТО НЕ СЪЕЛ, Я БЫ НЕ СТАЛА»

- Отравление — это распространенная практика, у нас к Крыму в 90-е так бандиты друг друга устраняли. Я и сама столкнулась с этим в Одессе, когда выпила воды. Мне эксперт тогда подробно объяснил, что мы можем бесконечно брать твои анализы, исследовать кровь, но мы все равно ничего не найдем, так как у нас нет современной лаборатории с индикаторами ядов. Поэтому доказать ничего невозможно.

Я не знаю, что произошло с Навальным. Но так шутить, что он что-то не выпил или не съел, я бы не стала. Отравление это или нет, судить не берусь, нужно проводить расследование. Но практика показывает, что крайне редко можно доказать отравление.