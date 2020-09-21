Путину пообещали провести гаражную амнистию

Внесенный в правительство законопроект позволит гражданам оформить права на землю и гаражи в облегченном виде. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

В следующем году начнется «гаражная амнистия», которая позволит в упрощенном порядке зарегистрировать 3,5 миллиона земельных участков и гаражей, еще с советского времени оставшихся не оформленными.

- Это приводит к тому, что люди не могут ни продать, ни передать по наследству земельные участки и гаражи, - обрисовал на встрече с президентом проблему глава Росреестра Олег Скуфинский. - Это тормозит и развитие муниципальных образований, потому что права не оформлены.

Внесенный в правительство законопроект позволит гражданам оформить права на землю и гаражи в облегченном виде.

- До конца текущего года? - уточнил Владимир Путин сроки принятия закона. - Какие вы видите сложности?

- Сложностей не видим, председатель правительства эту тему поддерживает, поэтому пока все движется у нас в графике, - ответил Скуфинский.

О ЧЕМ ЕЩЕ ДОЛОЖИЛ ГЛАВА РОСРЕЕСТРА

- Сегодня Росреестр оказывает около 130 миллионов услуг в год, это приблизительно четыре услуги в секунду. Основные из них – регистрация прав, кадастровый учет и предоставление сведений.

- Доля услуг в электронном виде в начале года доля была приблизительно 20 процентов, сегодня она выросла в 1,5 раза.

- Доля электронной регистрации ипотеки на начало года была 9 процентов, сегодня она выросла до 40 процентов.

- За два месяца собрали информацию обо всех земельных участках, которые можно вовлечь в жилищное строительство - таких участков и территорий 5560 на площади более 107 тысяч гектаров. В нацпроекте 50 тысяч гектаров. То есть создали двукратный запас по вовлечению земли в жилищное строительство.