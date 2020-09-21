Неизвестный двойник оформил на москвича кредитов на 200 тысяч рублей

В настоящее время полиция проводит проверку и устанавливает все детали произошедшего Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В полицию обратился 33-летний житель столицы Сергей В.* Мужчина рассказал оперативникам, что попал в неприятную ситуацию и ему требуется помощь. Дело в том, что Сергей недавно узнал, что стал должником во многих банках и микрофинансовых организациях. Проценты начали капать, долг расти, а платежей никаких не происходило - банки решили оповестить должника. Так Сергей узнал, что задолжал более 200 тысяч рублей, хотя никаких кредитов не брал.

Мужчина стал разбираться, как такое возможно, и выяснил, что неизвестный человек с идентичным паспортом, в котором отличается лишь дата выдачи, набрал за месяц кредитов в 8 организациях и все на имя Сергея. Обратившись в организации с жалобой и предоставив свои полные паспортные данные, он смог добиться того, что некоторые банки сразу аннулировали долг мужчины. Однако многие кредитные фирмы не стали торопиться и потребовали вмешательства полиции.

«Было установлено, что неизвестное лицо посетило множество кредитных организаций, где предъявляло паспорт, данные которого почти полностью совпадают с данными потерпевшего. Отличается только дата выдачи. По этому паспорту были выданы несколько кредитов на общую сумму в 216 тысяч рублей. Весь долг перешел к потерпевшему», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полиция проводит проверку и устанавливает все детали произошедшего. Оперативникам предстоит разыскать неизвестного двойника, а также помочь потерпевшему Сергею избавиться от чужих долгов.