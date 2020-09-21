Водителям кашеринговых авто готовят новые штрафы

Власти намерены перевоспитывать водителей каршеринга. Арендные авто все чаще попадают в ДТП. Фото: Мобильный репортер/АГН "Москва"

Власти намерены перевоспитывать водителей каршеринга. Арендные авто все чаще попадают в ДТП. По данным столичного дептранса, аварий со смертельным исходом на 20% больше, чем в прошлом году — и это несмотря на то, что несколько месяцев дороги были пустые из-за карантина.

КАКИЕ ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В Государственной думе уже готовят законопроект, который довольно серьезно ужесточит правила пользования каршерингом, сообщила «Парламентская газета». Так, допустить регистрацию в сервисах хотят только через портал госуслуг, чтобы исключить подмену личности через «левые аккаунты».

И главное, депутаты намерены внести изменения в КоАП, чтобы повысить штрафы за нарушение ПДД именно для водителей арендуемого транспорта, для чего потребуются ввести специальные номера.

В готовящемся документе езда без прав для водителя каршеринга обойдется 30 тысяч рублей штрафа (для обычных владельцев авто от 5 до 15 тысяч рублей). Поездка за рулем арендованного авто пьяным обернется 50 тысяч рублей и 3 годами лишения прав (с личным авто штраф 30 тыс., лишение прав от 1,5 до 2 лет). Превышение скорости на каршеринге накажут пятикратным размером. В полтора-два раза увеличат штрафы за лихие маневры, выезд на встречку и прочее. Если водитель арендованного транспорта не остановится по требованию полиции, придется заплатить 5 тыс. штрафа (для остальных водителей — 500-800 руб.).

ЭКСПЕРТЫ: «ЗАКОН ДОЛЖЕН БЫТЬ ЕДИН ДЛЯ ВСЕХ»

Такие санкции могут сделать каршеринг менее популярным. Выходит, люди вернутся к идее покупки собственного автомобиля, что сделает автомобилизацию безостановочной?

Автоэксперт Андрей Ломанов считает, что нет. Слишком больших денег стоит собственное авто, которое требует обслуживания, уплаты налогов и страховки.

- Каршеринг используют люди, которые очень редко ездят за рулем. Для них арендное авто - выгодная вещь, - говорит Ломанов. - И навести порядок с «левыми аккаунтами» важнее. Это не допустит за руль 15-летних подростков или злостных нарушителей, лишенных прав. Не думаю, что ужесточение наказания за нарушение ПДД скажется на популярности каршеринга. Но сама идея повышенных штрафов совершенно некорректна. Почему участник движения на каком-то определенном автомобиле должен платить больше или меньше? Давайте снизим на 80% штраф беременным женщинам и старикам? На дороге нет ни мужчин, ни женщин, ни водителей каршеринга или КАМАЗа. На дороге есть водитель без половой, возрастной и какой-либо другой принадлежности. И этот водитель несет ответственность по закону, который един для всех.

На одинаковом правовом статусе и равной ответственности настаивает и вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

- В вопросе безопасности дорожного движения я не очень понимаю, в чем разница между автомобилем, который принадлежит какой-то компании, или автомобилем, который принадлежит физическому лицу? - удивляется он. - Статистика аварийности будет рациональной только в случае привязки к количеству машин и километру, ведь каршеринговые авто имеют куда больший пробег, чем личные.

Шапарин предлагает вместо повышенных штрафов вводить черные списки. Если человек попался на жестком нарушении ПДД, вел себя маргинально в одном каршеринге, следующая поездка в арендованном автомобиле любого сервиса ему должна стать недоступной.

КСТАТИ

Изменения в правилах дорожного движения: как будем парковаться, тонировать стекла и кататься на самокате

«Комсомолка» вместе с экспертом изучила предложения ГИБДД по усовершенствованию правил дорожного движения (подробности)