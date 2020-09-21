Выпил — за руль не садись: AB InBev Efes призывает потребителей к ответственному потреблению алкоголя

Цель кампании — профилактика вождения в нетрезвом виде. В качестве партнеров к акции также присоединились сеть супермаркетов «Перекресток», сеть ресторанов быстрого обслуживания Subway и сервис по заказу такси «Ситимобил».

Ежегодно Всемирный день ответственного потребления пива объединяет пивоваренные компании и ряд различных организаций ради продвижения идей ответственного потребления алкоголя. Одна из наиболее острых проблем — это вождение в нетрезвом виде, и в этом году производители решили сосредоточить свое внимание на ней.*

«Сегодня эта проблема крайне актуальна, и ее решение зависит как от сознательности конкретного человека, так и от тех инициатив и мер, которые принимают государство и бизнес. Всемирный день ответственного потребления пива – это хороший повод для того, чтобы напомнить, что вождение в нетрезвом виде может привести к разрушительным последствиям, – комментирует Ораз Дурдыев, директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes. – Инициативы, направленные на борьбу со злоупотреблением алкоголем, являются важной частью нашей стратегии по корпоративной социальной ответственности, и мы рады, что в этом году к нам присоединились «Перекресток», Subway и «Ситимобил». Надеемся, что вместе мы сможем привлечь внимание общественности к этой проблеме и популяризировать культуру трезвого вождения».

В рамках акции AB InBev Efes и «Перекресток» запустили акцию в магазинах сети по всей стране, в рамках которой с 18 сентября по 18 октября при покупке Stella Artois Non Alcohol и Lowenbrau Wheat 0.0 с Картой Клуба Перекресток покупатели получат второй продукт в подарок. С помощью этой инициативы компании хотят напомнить покупателям, насколько опасными могут быть последствия вождения в состоянии алкогольного опьянения.

«Перекресток» уделяет большое внимание социальным инициативам. Популяризация ответственного потребления алкоголя и профилактика вождения в нетрезвом виде – важные направления работы бизнеса и общества. Участвуя в проекте, мы хотим обратить внимание наших покупателей на то, что безалкогольное пиво может стать достойной альтернативой спиртному. Поэтому наравне с маркетинговой механикой мы задействовали информационные инструменты, в частности совместно с партнером разработали тест об ответственном потреблении пива и на знание законодательства о вождении в нетрезвом виде. Благодаря масштабу нашей сети, использованию диджитал-каналов, а также аудио- и видео-носителей в супермаркетах мы сможем повысить знание о проекте», – рассказывает Татьяна Степанова, директор по маркетингу торговой сети «Перекресток».

Также вторую бутылку безалкогольного сорта Velkopopovicky Kozel получат в подарок гости сети ресторанов быстрого обслуживания Subway при покупке специального сета, состоящего из любого саба и Velkopopovicky Kozel Svetly Bez Alkoholu. Цель акции — поощрить выбор потребителей в пользу безалкогольных сортов.

«В компании Subway всегда позитивно относятся к социальным инициативам. Аудитория Subway – это современные молодые люди, которые имеют свой собственный вкус, своё мнение и ценности, они не боятся говорить об этом. Принимая участие в данной акции, мы хотим внести вклад в осознанное потребление среди наших посетителей. Мы надеемся, что, объединив усилия, компании смогут обратить внимание на такой актуальный для нашего общества вопрос трезвого вождения», – комментирует участие в акции Ольга Блудовская, президент компании Сабвэй Россия.

Кроме «Перекрестка» и ресторанов Subway в этом году Всемирный день ответственного потребления пива поддержал сервис по заказу такси «Ситимобил», присоединившись к социальной акции AB InBev Efes. В течение месяца, начиная с 18 сентября, посетители московских заведений смогут воспользоваться промокодом в размере 200 рублей на 1 поездку по тарифу «Комфорт» и «Комфорт+», чтобы добраться домой из бара или ресторана. Акция доступна как новым, так и старым пользователям агрегатора «Ситимобил».

«Мы рады стать частью инициативы, которая напоминает об опасности нетрезвого вождения. Выбор в пользу другого вида транспорта в целом и передвижение на такси в частности — это по-настоящему зрелое и взрослое решение, и мы выступаем обеими руками за популяризацию этой культуры», — комментирует Виталий Бедарев, исполнительный директор сервиса заказа такси Ситимобил.

Кроме того, AB InBev Efes разместила в городах присутствия компании более 100 билбордов, чтобы привлечь внимание аудитории к проблеме вождения в состоянии алкогольного опьянения.

В рамках Всемирного дня ответственного потребления пива AB InBev Efes регулярно проводит различные мероприятия и реализует ряд инициатив, направленных на поддержку ценностей культуры ответственного потребления.

* Ежегодно в России по вине нетрезвых водителей происходит порядка 15 000 ДТП. Только за последние 9 лет количество таких аварий возросло: если в 2011 году было совершено 12 252 ДТП в состоянии алкогольного опьянения, то в 2019 году — 16,5 тысяч.

Об AB InBev Efes

AB InBev Efes – компания, образованная в результате слияния AB InBev и Anadolu Efes на территории России и Украины. AB InBev Efes является одним из крупнейших игроков российского пивоваренного рынка.

Основные марки пива, представленные в России – BUD («Бад»), BUD Alcohol Free («БАД Безалкогольный»), Spaten («Шпатен»), Corona Extra («Корона Экстра»), Velkopopovický Kozel («Велкопоповицкий козел»), Hoegaarden («Хугарден»), «Старый Мельник из Бочонка», «Клинское», «Белый медведь» и другие.

AB InBev Efes располагает в России 11 пивоваренными заводами во Владивостоке (Приморский край), Волжском (Волгоградская область), Иваново (Ивановская область), Казани (Республика Татарстан), Калуге (Калужская область), Клину (Московская область), Новосибирске (Новосибирская область), Омске (Омская область), Саранске (Республика Мордовия), Ульяновске (Ульяновская область), Уфе (Республика Башкортостан) и 3 солодовенными комплексами в Казани, Омске и Саранске. На территории Украины у компании 3 пивоваренных завода.

Компания использует самые передовые технологии в производстве, маркетинге, логистике, менеджменте.