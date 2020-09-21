"Отвратительно, нельзя так издеваться над пьяным": певец Шура опозорился на шоу

Артист так и не избавился от пагубной привычки Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Певец Шура вновь сорвался. 45-летний артист появился перед публикой в пьяном виде. У него заплетался язык, он нецензурно выражался и вел себя так, что шокировал как гостей шоу, так и пользователей соцсетей.

Совсем недавно певец Шура клялся и божился, что бросил пить и употреблять запрещенные вещества. Мол, исполнитель хита "Твори добро" после очередной операции по удаления злокачественной опухоли всерьез взялся за свое здоровье.

Однако недавнее появление эпатажного вокалиста в эфире YouTube-шоу "Бар в большом городе" поразило публику. Пользователи соцсетей стали писать под видео гневные комментарии в адрес ведущей и создателей шоу.

"Ужасно, что ведущая держала насильно Шуру, когда он хотел уйти. Еще и пить заставляла...", "Нельзя было показывать Шуру в таком виде, нехорошо вы поступили с Шурой", "Ну Шура говорит, я домой! Нужно было отпустить человека, а так показали его позор! Зачем? Ну будьте людьми!", "Меня одну смущает, что вся команда, глядя на то, в каком состоянии приехал Шура, не вызвала ему такси и по-человечески не отправила домой, а стебали его весь выпуск за его состояние и еще больше напаивали?", "Это ужасно. Держать пьяного человека, издеваться над ним, допускать его к съемкам и мучить его и не отпускать домой", "Шура не заслужил такого отношения к себе", "Скакали вокруг него и унижали, как шакалы, кто как мог", "То, что Шура набухался так перед шоу, - это определенно его ответственность. Но посадить его в таком виде на шоу в жюри пробовать коктейли и предлагать вино - это жесть", "Это отвратительно. Нельзя так издеваться над пьяным человеком. Надо было посадить Шуру в такси и отправить домой еще в начале выпуска", - пишут фолловеры.

Отметим, о том, что Шура спивается, стало известно чуть больше года назад. По информации поклонников, звезда 90-х якобы проходил лечение в одной клинике вместе с Евгением Осиным. "В элитном вытрезвителе закрытого типа лечили певца Шуру. Говорят, что привезли его в тяжелом состоянии. Осин умер, а про Шуру до сих пор не знают", - заявляла одна из поклонниц артиста, рассказывая о его пагубной привычке.