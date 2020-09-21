В США уже подсчитали, сколько бомбардировщиков нужно для «разгрома Калининграда»

"Авиационный ястреб" пишет: "Чтобы совершить успешный прорыв систем ПВО Калининграда, США в современной обстановке необходимо 225 бомбардировщиков, однако на вооружении в настоящее время находятся только 140 самолетов..." Фото: REUTERS

Есть в США Центр военной и политической власти при Фонде защиты демократий. А в нем подвизается некий Шейн Прейзуотер. Его часто называют "аналитиком", а на самом деле это майор ВВС США, который по роду служебных обязанностей владеет информацией о состоянии боевой авиации своей страны (да и не только своей) и порой упражняется в написании аналитических статей. Одну из них он недавно опубликовал в американском военном журнале Defence One. Судя по содержанию этого материала, автор хорошо осведомлен о планах применения ВВС США в будущей войне против России и Китая. Иными словами: "мужик в теме". Причем, этот Прейзуотер приводит свои расчеты, оперируя конкретными цифрами. Он, например, пришел к выводу, что Белому дому и Пентагону надо значительно увеличить число бомбардировщиков «для разгрома Калининграда» (в данном случае автор имеет ввиду не только город, но и всю Калининградскую область - ВБ). "Авиационный ястреб" пишет: "Чтобы совершить успешный прорыв систем ПВО Калининграда, США в современной обстановке необходимо 225 бомбардировщиков, однако на вооружении в настоящее время находятся только 140 самолетов... Даже несмотря на то, что у США есть базы и союзники в регионе, огромное количество средств противодействия, необходимое, например, для разгрома интегрированной системы ПВО Калининграда, это все равно потребует значительного участия бомбардировщиков». Как видите, в высоких американских штабах уже вовсю и детально прорабатываются планы бомбардировки российского анклава, а по сути - войны с Россией. Да бросьте вы, скажет мне кто-то, какой-то более менее осведомленный майоришка решил поиграть в войнушку, а вы уже паническое кадило раздуваете!

К тому наши авиационные спецы наверняка покрутят пальцем у виска: бросать на Калинградскую область (площадью всего 15 тысяч квадратных километров) 225 бомбардировщиков, а уже тем более - 365, может только идиот! Да и тамошняя наша ПВО от такой "крылатой орды" не палками же отбиваться будет. При такой плотности стервятников наши С-300, С-400 и истребители будут сбивать их, не целясь. Этот Прейзуотер вообще - в своем уме? Не потому ли издание Defence One тут же включило задний ход: "Взгляды, выраженные или подразумеваемые в этом материале, принадлежат исключительно автору и не обязательно отражают точку зрения ВВС США, Министерства обороны или любого другого правительственного учреждения". Такие приемчики давно известны. Но не все так просто. Даже у весьма серьезных американских аналитиков уже давно замечен хронический "калининградский зуд". Да и некоторых генералов США тоже. Пару лет назад наша разведка добыла сведения о секретном плане Пентагона по захвату Калининградской области (в этом плане "D" область названа зоной затрудненного доступа). И в случае развертывания боевых действий НАТО против России эта наша область должна быть захвачена в первую очередь. А начинаться все должно с массированных бомбардировок (не потому ли майор ВВС Прейзуотер так выстроил свои расчеты?).

Кстати, США в своих военных планах и теоретических расчетах постоянно демонизируют Калининградскую область, расположенную внутри блока НАТО. Ровно год назад учёные из Принстонского университета создали симуляцию виртуальной войны между НАТО и Россией, причём, согласно сценарию американцев, «первый выстрел» осуществила Россия, выпустив ракету с ядерным боезарядом «с базы под Калининградом». Тут ученые лопухнулись дважды. Во-первых, там у нас нет ядерных бомб, а, во вторых, - по нашей военной доктрине Россия будет применять ядерное оружие только в случае ответного удара. Ну да ладно. И как же видится из Принстона дальнейшее развитие событий по такому сценарию? А вот как: «НАТО отвечает тактическим ударом по калининградской базе. Затем, вероятнее всего, начнётся серия тактических ударов. Россия пошлёт 300 тактических ракет ближнего радиуса действия — с земли или с воздуха. Целью будут базы НАТО и войсковые позиции. В ответ Альянс сбросит 180 боеголовок с бомбардировщиков. В результате этого „обмена“ только в течение первых трёх часов будут убиты 2,6 миллиона человек». Тут надо бы уточнить, из этих 2,6 млн. человек, половина, по меньшей мере, будут американцы, прибалты, поляки, немцы, англичане, французы, бельгийцы - тех стран НАТО, с территории которых будут запущены ракеты по России или откуда будут взлетать бомбардировщики. Причем, Российская армия будет бить ракетами не только по боевым позициям врага, но и по центрам принятия решений, - не так давно об этом официально объявил российский Генштаб.

Кстати, эксперт Прейзуотер в своих воинственных предположениях считает, что "неизбежен и крупный конфликт с Китаем". Потому увеличение количества американских бомбардировщиков типа B-1 Lancer и B-52 Stratofortress и в этом аспекте (как и в случае войны с Россией) крайне важно. По мнению офицера, самолеты-«невидимки» смогут проникать в защищенные районы КНР, а обычные бомбардировщики будут полезны в начале боевых действий в районах вне досягаемости китайских ПВО.

Почитал я соображения этого американского майора и стал в его же духе прикидывать: у нас сегодня примерно 1600 ядерных боеголовок, развернутых на межконтинентальных баллистических ракетах наземного, морского и воздушного базирования. В случае войны не все они, конечно, долетят до территории США, - у американцев ведь есть противоракетная оборона. Но для того, чтобы разгромить американцев хватит и 10%.