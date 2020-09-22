«Настоящая математика: где потерпеть, где сжать зубы»: о чем думают сотрудники банка, когда бегут Московский марафон

В команду банка записались 78 сотрудников. Фото: Андрей АБРАМОВ

20 сентября провели восьмой Московский марафон. Грандиозное спортивное мероприятие, в котором профессионалы бегового спорта стартуют вместе с любителями. Но если чемпионы отрываются на старте и уже потом бьются за призовые, то для любого поклонника бега это шанс проверить себя на настоящих состязаниях.

На марафоне кроме главной дистанции в 42,2 км есть и другие дисциплины. Например, дистанция-спутник на 10 км. Пользуется еще большей популярностью у атлетов, ведь пробежать ее по силам большинству. Перед другими спортивными событиями столичный марафон выделяется своими пейзажами. Круги здесь не повторяются, а весь забег происходит по одному маршруту вдоль главных московских достопримечательностей.

Накануне забега сотрудники создали чат, в котором опытные спортсмены из числа коллег давали рекомендации новичкам. Фото: Евгения ГУСЕВА

Заявляются на забег не только спортсмены-одиночки или товарищи по беговым клубам. Много семейных пар, а также компаний. Одну из крупнейших команд состязания собрал ПАО «Московский кредитный банк». На старт от них вышли 78 любителей бега, пятеро из которых бежали марафонскую дистанцию.

Бежали сотрудники из каждого звена: от линейного персонала до топ-менеджмента банка. Среди них как профессионалы, так и те, для кого Московский марафон стал первым спортивным вызовом.

В любительском спорте не так важен результат, как безопасное прохождение дистанции, которое сочетается с личным удовольствием атлета. Фото: Андрей АБРАМОВ

ВАЖЕН НЕ РЕЗУЛЬТАТ, А ПОДГОТОВКА

Для директора департамента малого и среднего бизнеса МКБ Виктора Жидкова это 12-й марафон. Признается, что накануне спал спокойно: ни толики волнения. Перед забегом предсказывал, что пробежит за 3 часа 40 минут. В итоге побил личный рекорд и финишировал за 3 часа 29 минут и 7 секунд.

— Готовиться нужно к каждому марафону. Это такая дистанция, которая не терпит авантюр. Ее нельзя вытерпеть, собрать силу воли и пробежать. Нужны тренировки. Желательно поддерживать себя в форме круглый год, — рассказывает опытный марафонец.

Всем, кто решит участвовать, спортсмен дает напутствие: не нужно наносить вред своему здоровью: «пробежать» и «проползти» марафон — это два разных действия.

Участие в спортивных праздниках становится частью корпоративной культуры современных компаний. Фото: Евгения ГУСЕВА

— Самый главный успех, это когда вы пробегаете дистанцию и чувствуете себя прекрасно. Не так важен результат, сколько подготовка — это ключевое в любительском спорте. Спорт вносит порядок в образ жизни. Он решает многие проблемы: помогает бороться со стрессом, дисциплинирует, дает умение достигать цели, что немаловажно в бизнесе, — добавил Виктор Жидков.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ФУТБОЛИСТ ПОКОРЯЕТ ДИСТАНЦИИ И УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ

Директор по работе с состоятельными клиентами МКБ Илья Чебану не так давно играл за казанский футбольный клуб «Рубин». Сегодня он успешный банковский служащий. Но и спорт не бросил. Ему уже покорился полумарафон на других соревнованиях.

— В футбол я играл в воротах, поэтому мое спортивное прошлое не сочетается с забегом. Но навык подготовки к мероприятиям, дисциплина и выносливость значат много. Тренировался практически каждый день на протяжении трех недель. При этом бегу посвящал два серьезных занятия в неделю. Интенсивно тренировал короткие отрезки с небольшими паузами. В остальное время — другие виды спорта.

Илья Чебану не так давно был профессиональным футболистом, а сегодня он работает в МКБ. Дистанцию он завершил с личным рекордом. Фото: Андрей АБРАМОВ

Сюда Илья пришел, чтобы установить новый личный рекорд: завершить дистанцию в 10 км быстрее 40 минут. Значит каждый километр нужно пробегать не дольше чем за четыре минуты. Рекорд Илья побил и завершил дистанцию за 38 минут 17 секунд.

— Когда бежал, то в голове постоянно анализировал себя: как дышу, что с ногами, сколько осталось. Настоящая математика: где потерпеть, где зубы сжать. При этом, когда пробегал мимо волонтеров или зрителей, которые стояли вдоль дороги, старался им аплодировать. Ведь это незнакомые люди, которые пришли тебя поддержать, — это ценно!

В планах у Ильи пробежать полный марафон и пройти дистанцию в триатлоне (бег+плавание+велосипед).

Забег проходил на фоне главных достопримечательностей столицы. Фото: Евгения ГУСЕВА

ЧАСТЬ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ

Московский марафон стартовал в 09:00. Но прибыть к «Лужникам» нужно было заблаговременно. Одних участников здесь 22 тысячи человек, плюс гости, волонтеры и сотрудники. Колоссальный поток людей! Однако в банке признаются, что все их сотрудники-атлеты приехали с легким сердцем: заряженные бежать.

— Заставлять никого не надо было. Наши сотрудники очень активные. Когда мы сделали рассылку по отделам, что собираем команду на марафон, записалось большое количество людей. Создали чат, в котором обсуждали подготовку. Опытные спортсмены из числа сотрудников давали рекомендации новичкам, — рассказывает директор по персоналу МКБ Алена Ефремова.

В Московском марафоне приняли участие 22 тысяч человек. Фото: Андрей АБРАМОВ

В банке сейчас прорабатывают поощрительную программу для сотрудников, исходя из которой спортивные достижения будут влиять на ставку.

— Это часть нашей корпоративного культуры. Совместные спортивные мероприятия сильно укрепляют командный дух, заряжают энергией. Руководство компании всегда поддерживает эту инициативу.

На красных майках спортсменов значился еще один логотип — фонда помощи детям-сиротам «Арифметика добра».

— В сентябре с ними планируем еще один благотворительный забег. Сотрудники уже активно реагируют.