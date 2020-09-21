«Газпром нефть» испытала беспилотный вертолет на арктическом месторождении

Использование беспилотной авиации открывает перед нефтяниками большие возможности для оперативной доставки на месторождения запчастей, оборудования и других ресурсов. Фото пресс-службы компании «Газпромнефть»

На Восточно-Мессояхском нефтегазоконденсатном месторождении в ЯНАО впервые в России испытан беспилотный воздушный комплекс, предназначенный для доставки тяжелых и негабаритных грузов в условиях Арктики. Речь идет о беспилотном вертолете «Тайбер» KAGU-150. - Цель испытаний — подтвердить потенциал беспилотных технологий для оперативного и безопасного жизнеобеспечения северных автономных месторождений. Проект реализован специалистами «Газпромнефть-Снабжения», представителями отечественного производителя беспилотных систем «Тайбер», сотрудниками «Мессояханефтегаза».

«В России беспилотные воздушные технологии развиваются очень активно и не уступают по своим характеристикам иностранным аналогам. Успешное испытание беспилотного воздушного комплекса для перевозки грузов в условиях Арктики — еще один шаг на пути трансформации наших логистических процессов, - отметил генеральный директор «Газпромнефть-Снабжения» Дмитрий Потапов. - Уровень эффективного использования компанией новых технологий в складской и транспортной логистике позволяет говорить о совершенно новом подходе к созданию и эксплуатации логистической инфраструктуры, в основе которого — современные, доказавшие свою экономическую эффективность решения».

Воздушный робот, управляемый с логистической базы компании в поселке Тазовский, успешно преодолел маршрут протяженностью 130 километров и доставил на месторождение 150-килограммовый груз. Второй этап испытаний на Восточной Мессояхе запланирован на декабрь 2020 года: разработчики воздушного комплекса и нефтяники намерены протестировать беспилотник в условиях арктической зимы.

Внедрение беспилотных технологий в логистические процессы на северных месторождениях — ключевая задача «Газпром нефти». Ежегодно на автономные нефтепромыслы наземным и воздушным транспортом компания завозит сотни тысяч тонн инженерного и бурового оборудования, строительных материалов, ресурсов для жизнеобеспечения центров нефтедобычи. Использование беспилотной авиации открывает перед нефтяниками большие возможности для оперативной и безопасной доставки на месторождение необходимых ресурсов.

Тестирование вертолета «Тайбер» стало третьим испытанием беспилотных технологий в логистике, которые «Газпром нефть» провела в 2020 году на добывающих активах. Напомним, ранее на территории Ямала и Югры тестировался грузовой наземный транспорт, способный работать в автономном режиме. Компания намерена ускорить процесс внедрения беспилотных решений в свои логистические процессы.