Пять необычных фактов, которые перевернут ваши представления о еде и напитках

Противоречивой информации о пользе/вреде еды и напитков в Интернете пруд пруди. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Противоречивой информации о пользе/вреде еды и напитков в Интернете пруд пруди. Чтобы получить самые достоверные данные, мы пригласили в редакцию «КП» авторитетного врача-диетолога из Клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Сеченовского университета Наталью Пугачеву. Эксперт рассказала о научно-медицинских данных, которые способны перевернуть традиционные представления о продуктах.

1. Высокий холестерин не повод отказываться от омлета и глазуньи

Хотя значительная часть холестерина вырабатывается нашим организмом самостоятельно, даже без «помощи» еды, при повышенных значениях этого показателя кардиологи рекомендуют есть поменьше животных жиров. Зачастую пациенты печалятся: придется отказаться и от любимого омлета и глазуньи, ведь желток яйца это кладезь холестерина!

- В одном яйце действительно содержится суточная норма холестерина, - подтверждает Наталья Пугачева. - Но надо понимать, что в желтке вместе с холестерином присутствуют витамины А, Е, лецитин, холин. Все это очень ценные для нас вещества. В исследованиях было показано, что даже при высоком уровне холестерина 4 яйца в неделю не приводят к дальнейшему росту показателей и не вызывают негативных последствий. То есть не наблюдается ни роста атеросклеротических бляшек, ни сердечно-сосудистых осложнений .

«Как врач я считаю, что 4 яйца в неделю нужны всем. Потому что другой столь богатый полезными веществами продукт сложно представить», - заключает эксперт.

СОВЕТ

Лучшие способы приготовления яиц с медицинской точки зрения — омлет, глазунья либо варка «в мешочек» (яйцо-пашот). При избыточном приготовлении, скажем, варке вкрутую, разрушаются витамины желтка, а белок становится сложноперевариваемым, предупреждает Наталья Пугачева. Кстати, яйца могут быть не только хорошим завтраком, но и отличным ужином — никаких противопоказаний для этого нет, радует врач.

2. Пейте воду против отеков

- Морщины, сухость кожи, волос, слизистых – все это появляется с возрастом не только из-за потери свойств коллагена в коже, но и вследствие недостатка поступления воды, - поясняет эксперт. - Если при каких-то заболеваниях назначены мочегонные, человек, как правило, пьет мало, опасаясь отеков, и увеличивается вязкость крови. А это риск тромбозов, которые приводят к инфарктами и инсультам.

Кроме того, от количества воды в организме зависит работа почек. Чем меньше они выделяют жидкости, тем более концентрированная моча, и повышается вероятность образования камней в почках.

- Если нет серьезных заболеваний, при которых врач специально оговаривает нормы употребления воды, то разумно пить до 2 л жидкости в день, - поясняет Наталья Пугачева. - Такое количество воды как пришло, так и уйдет.

Более того, употребление воды в разумном объеме даже обладает противоотечным свойством! «Конечно, не нужно пить на ночь, а в течение дня достаточно равномерное поступление воды способствует лучшей работе почек и выведению избытка жидкости», - говорит врач.

СОВЕТ

Если вам не по вкусу простая вода, можно с пользой разнообразить питьевой режим теплым травяным чаем, некрепким зеленым чаем, несладкими морсами с ягодами – они сделают напиток вкуснее и приятнее.

Морщины, сухость кожи, волос, слизистых – все это появляется с возрастом не только из-за потери свойств коллагена в коже, но и вследствие недостатка поступления воды Фото: Shutterstock

3. Кофе с молоком: кальций на ветер, но для слизистой желудка так лучше

- Добавление молока и сливок в кофе снижает всасывание кальция в кишечнике. Дело в том, что кофеин образует нерастворимые соли кальция, поэтому из того молока, которое добавили в кофе, кальций мы потеряем, - поясняет врач-диетолог Наталья Пугачева.

Однако есть и другая сторона вопроса. О ней рассказал «КП» хирург-онколог Клиники факультетской хирургии №1 в Сеченовского университета, кандидат медицинских наук Сергей Осминин:

- Черный кофе прекрасно бодрит, но это едкая среда, которая обжигает слизистую желудка. Это может способствовать воспалению, которое, в свою очередь, при хроническом течении повышает риск развития рака желудка.

СОВЕТ

Если у вас есть проблемы с ЖКТ — гастрит, язва, колит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и др., то желательно все-таки добавлять в черный кофе молоко или сливки. Потерю кальция легко восполнить, съев пару кусочков сыра, творог или выпив стакан кефира.

4. Воду для чая дважды не кипятите

Конспирологические версии о том, что после кипячения в воде образуются некие опасные вещества наш эксперт, конечно, не подтверждает. Все обстоит ровно наоборот.

- Такие важные вещества, как магний, кремний, калий мы получаем в основном с водой. Если вы вскипятили ее один раз, это нормально. Но при дальнейшем кипячении осаждаются соли минералов. И если кипятить чайник неоднократно, вы будете пить практически дистиллированную воду, лишая себя ценных минералов, - предупреждает Наталья Пугачева.

СОВЕТ

Если вы покупаете качественную бутилированную воду, хорошо пить ее сырой. В то же время вскипяченная один раз вода из-под крана ничуть не хуже (кроме регионов с явно плохим качеством воды, выбивающимся из показателей безопасности).

Врач-диетолог Клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Сеченовского университета Наталья Пугачева.

5. Готовить лучше на сале или сливочном масте, а не на растительном

- Готовить лучше на насыщенных жирах. Это твердые жиры – топленое сливочное масло, кокосовое масло. Свиное сало тоже хорошо подходит для готовки. Только не переборщите: нужно лишь смазать сковороду, масла не должно быть много ни при какой готовке, это значительно повышает калорийность любого блюда, - поясняет врач-диетолог.

Если же вы нальете на сковороду полезное растительное нерафинированное масло (оливковое, подсолнечное), то попросту растеряете его пользу. Все те ценные биологические вещества, которыми богаты растительные масла, при нагревании разрушаются, предупреждает Наталья Пугачева.

Впрочем, если этих потерь вам не жаль, то пугаться образования опасных веществ при жарке на растительном масле не стоит, успокаивает эксперт. Полиненасыщенные жирные кислоты, из которых состоят растительные масла, претерпевают неблагоприятные изменения только при длительном нагревании (дольше 20 минут) при температуре выше 200 градусов.

СОВЕТ

- Отдельно хочу сказать про сало. Не стоит возводить его в ранг «святых», но и демонизировать тоже не нужно, - улыбается Наталья Пугачева. - В свином сале доля холестерина даже меньше, чем в сливочном масле. Плюс в сале есть незаменимая арахидоновая кислота, которая очень полезна для мозга.

Однако сало обладает огромной калорийностью, предупреждает врач-диетолог. Поэтому рекомендуется съедать его не больше 100 граммов в месяц.