Выписки из Росреестра: берегитесь «двойников»!

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Все мы рано или поздно сталкиваемся с ситуацией, когда при покупке квартиры или дачного участка нужно получить достоверную информацию о вожделенной недвижимости. И этим активно пользуются мошенники. Рассказываем, как не дать ввести себя в заблуждение и получить актуальные сведения из достоверного источника.

СХЕМА ОБМАНА

«Я заказала выписку ЕГРН в интернете у "агентства Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии РФ", которое позиционирует себя Вашим официальным агентством. Оказалось, что организация - фикция, и у меня нет ни выписки, ни денег, которые были оплачены».

«Вчера столкнулась с проблемой выдачи выписки из ЕГРН. Имеется сайт Росреестр, который выдает справки за 1000 рублей. Непонятно, что за ИП, откуда у него доступ к кадастровым номерам?».

Форумы в интернете пестрят жалобами обманутых пользователей, которые заказали через сторонние сайты в сети Интернет выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), а в итоге получили «Филькину грамоту», либо вовсе не получили выписку. При этом, мошенники зарабатывают на доверчивых клиентах миллионы рублей…

Для начала, напомним, почему так важен ЕГРН. Дело в том, что в выписка содержится информация об объектах недвижимости на территории Российской Федерации и зарегистрированных правах, ограничениях и обременениях недвижимого имущества. Именно в этом документе зафиксировано, что господин Иванов (к примеру) является владельцем квартиры по адресу Сиреневая улица дом 6, кв. 23. Получить эту информацию можно, воспользовавшись онлайн-сервисами Росреестра и ФГБУ «ФКП Росреестра» на сайтах https://rosreestr.gov.ru и https://kadastr.ru/. Но именно широким распространением цифровых сервисов и пользуются мошенники.

Они создают сайты-«посредники», также предлагающие оформить онлайн-выписку из ЕГРН. Только они не предупреждают своих клиентов, что их деятельность незаконна.

Более того, нередко подобные ресурсы, чтобы ввести нас в заблуждение, размещают у себя символику Росреестра, и даже адреса у них порой отличаются от официального адреса на пару букв. Такие вот сайты-«двойники». Но вне зависимости от наличия или отсутствия дизайнерских изысков, у всех этих мошеннических схем одна задача – стрясти с вас трудовую копейку.

Каким рискам вы подвергаете себя при обращении к таким сайтам? Данные ресурсы не отвечают за достоверность предоставляемых сведений, за сроки оказания услуги, сохранность персональных данных, а также иные аспекты, способные негативно повлиять на обстоятельства, вызванные необходимостью получения выписки из ЕГРН.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

КАК УБЕРЕЧЬСЯ

Помнить, что законом право на предоставление выписок из ЕГРН представлено Росреестру и ФГБУ «ФКП Росреестра» (также можно получить сведения через МФЦ). Только так вы можете быть уверенными в достоверности полученной информации.

Обратить особое внимание на доменное имя сайта в адресной строке браузера. Подставные сайты намеренно копируют структуру официальных онлайн-ресурсов Росреестра и Федеральной кадастровой палаты, размещают информацию о правомочии действовать от лица ведомств, зачастую используют в своем адресе слова «kadastr» «egrn» «vypiska» «rosreestr», либо добавляют к ним удвоенные буквы, приписки «online».

Вдобавок, на подобных сайтах-«двойниках» пользователи не могут зарегистрироваться при помощи своей учетной записи на Едином портале государственных услуг, предлагающем удобный электронный сервис «Личный кабинет». К тому же, на подставных сайтах Росреестра, Федеральной кадастровой палаты или Публичной кадастровой карты также размещаются прайс-листы, реклама, ссылки на мобильные приложения и способы оплаты. По этим признакам мошенников тоже легко распознать и не поддаться на их ухищрения.

Росреестр осуществляет активную деятельность, направленную на борьбу с такими сайтами. На основании судебных постановлений Роскомнадзором заблокировано 34 сайта.

Также подготовлены поправки в российское законодательство, запрещающие перепродажу сведений из ЕГРН и создание сайтов, предлагающих такие услуги. Законопроект этот сейчас рассматривается Госдумой. За совершение подобных противоправных действий в нем предусмотрены административные санкции.

Ну, а пока идет работа с законом, нелишне нам будет проявить осторожность и повнимательнее выбирать сайты, когда потребуется выписка из ЕГРН