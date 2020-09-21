Каким будет «природный» налог: в России повысят плату за пользование дарами земли и воды

Можно повысить плату за использование древесины Фото: Олег УКЛАДОВ

На прошлой неделе премьер Михаил Мишустин рассказал, за счет чего правительство собирается увеличивать доходы бюджета. Было там про повышение акцизов на табак и налогов для нефтяных компаний, добытчиков руды и производителей минеральных удобрений.

Но была там еще и такая загадочная фраза: «Повысим плату за пользование природными ресурсами». О чем речь?

«КП» отправила соответствующий запрос в Минприроды РФ, но оперативного ответа мы не получили. Не такой информации и в Госдуме.

- Пока официального перечня ресурсов, на которые возможно повышение платы, я не видел, но завтра у нас заседание комитета, и возможно, в нем будут участвовать представители правительства. Я подниму этот вопрос, - сказал «КП» первый зампред думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов.

У самого Власова тоже есть список предложений — как за счет природных ресурсов повысить поступления в бюджет.

- Можно повысить плату за использование древесины - не только на кругляк, но и на готовые изделия, - сказал Власов. - Бюджет явно недополучает от этого природного ресурса. На Дальнем Востоке, например, лесозаготовительные компании выходят за пределы разрешенных им границ вырубки, превышают разрешенные объемы. Практикуется и незаконная вырубка при расчистке лесных территорий. Например, для того, чтобы проложить трассу через тайгу, надо провести вырубку — не только на ширину дороги, но и вдоль нее. Ни на какие торги эта древесина не поступает, и непонятно, куда уходит. Это огромные объемы леса. Так что наряду с повышением действующих акцизов и введением новых необходимо усилить контроль — современные технологии позволяют это сделать.

При этом депутат предлагает решить вопрос с введением дополнительных фискальных платежей так, чтобы не страдала отечественная промышленность.

- Нужно, чтобы в результате введения акцизов и других платежей было выгодно оставлять лес в стране, а не вывозить его, - считает депутат. - Если древесина остается здесь, и из нее строятся дома, то это надо всячески поощрять. А ту, которая идет на экспорт — облагать платежами.

Еще могут быть введены дополнительные платежи на рыбу, икру, грибы и ягоды, считает депутат.

- Но это не должно касаться собирательства и ловли удочкой для себя, - оговаривается он. - Одно дело когда местный житель, особенно, представитель коренных народов заготовил лосося себе на зиму, другое, когда торговец упаковал в ящик - и в Москву отправил.