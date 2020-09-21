Пострадавшей в ДТП с «Инфинити» рэпера Гулиева ампутировали часть ноги

21 сентября в самом центре Москвы, в районе дома 47 по улице Остоженка «Инфинити» проскочила на красный сигнал светофора, протаранила «Мерседес» и вылетела на тротуар. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Кажется, на месте этих троих пешеходов мог оказаться любой из нас. Шли себе спокойно по тротуару и тут такое! Напомним, днем в понедельник, 21 сентября в самом центре Москвы, в районе дома 47 по улице Остоженка «Инфинити» проскочила на красный сигнал светофора, протаранила «Мерседес» и вылетела на тротуар. Несчастных пешеходов буквально впечатало в стену дома.

- С места аварии были госпитализированы три пешехода. Две женщины в тяжелом состоянии. Пешеход-мужчина от госпитализации первоначально отказался, но позже его тоже увезли на скорой, - сообщили в главке столичного МВД.

Самые тяжелые травмы получила 49-летняя москвичка. Женщина сейчас находится в реанимации, ей уже провели одну операцию.

- К, сожалению, пришлось ампутировать лодыжку. Кроме того, у нее тяжелая черепно-мозговая травма, - сообщил «КП» собственный источник в столичном депздраве.

Еще одна женщина-пешеход с переломами рук, ног и закрытой черепно-мозговой травмой тоже находится в отделении реанимации. Врачи пока не спешат с прогнозами. Пострадавший мужчина после осмотра был отпущен домой.

Напомним, за рулем иномарки был 26-летний рэпер Эльмин Гулиев. Он уже признался полиции, что проехал на красный сигнал светофора. По словам музыканта, он решил проскочить, но не успел.

СПИСОК ПОСТРАДАВШИХ

Тукмарова Н.А. , 49 лет

Алдарева А.В., 25 лет

Иорданов М.Н., 35 лет