"Был смертельно болен и молчал": бывшая жена раскрыла страшный диагноз Андрея Миронова

Екатерина Градова была первой женой Андрея Миронова. Звезда фильма "Семнадцать мгновений весны" родила от актера дочь Машу, а вскоре супруги расстались. Фото: кадр из фильма

Екатерина Градова была первой женой Андрея Миронова. Звезда фильма "Семнадцать мгновений весны" родила от актера дочь Машу, а вскоре супруги расстались. При этом артистка близко общалась с бывшим мужем вплоть до его смерти. А на днях шокировала откровением - Андрей Александрович был смертельно болен и знал о страшном недуге, но молчал. Запрещал говорить даже своей маме.

Екатерина Градова познакомилась с Андреем Мироновым в 70-м. Оба были артистами Московского театра сатиры. Служебный роман довольно быстро перетек в семейный союз. Актер очень быстро сделал предложение: буквально через три недели после того, как они начали встречаться. Поженились артисты в 1971 году.

"Все мне нравилось. Он был очень аккуратен, интеллигентен. Андрей был необыкновенным несмотря на всю звездность", - рассказала Екатерина Георгиевна в эфире программы "Судьба человека".

В 1973 году у пары родилась дочь Маша. Андрей Александрович мечтал о большой семье. Но Градова только-только получила всесоюзную славу после роли радистки Кэт в фильме "Семнадцать мгновений весны", поэтому отказываться от карьеры не хотела и рвалась на сцену.

Миронов и Градова прожили вместе до 1976 года. По признанию актрисы, Андрей Александрович до последнего пытался спасти их отношения. Несмотря на уговоры мужа и даже его родителей, она все равно подала на развод. "Долгое время он просил все вернуть, но причины были слишком значительны, хотя я и любила его. Он был во многом умнее. Просил простить и подождать, но мной тогда руководила гордость, а не разум", - заявила Екатерина Георгиевна.

Развод она называет самым страшным вызовом для себя. "Несмотря на все обстоятельства... И он сам до конца жизни был против", - откровенничала актриса.

Дочь осталась жить с матерью, но никогда не теряла связи с Мироновым. По словам Гадовой, актер мог быть прекрасным отцом, но для ребенка постарше, когда уже можно беседовать на разные темы. Она вспомнила, что он говорил ей, когда она предлагала покормить маленькую Машу: "Знаешь, давай ты будешь кормить, а я буду любоваться!".

До самой смерти бывшего мужа Градова продолжала общаться с ним. Более того, она знала его страшный диагноз.

"Я знала о его смертельной болезни. Конечно, и он знал, не говорил никому. Мы были в хороших отношениях с Александром Николаевичем Коноваловым. Это один из лучших нейрохирургов в мире. И он сказал, что у Андрея аневризма. Аневризмы по статистике существуют 11-12 лет, потом разрываются. Он предложил ему операцию. Если бы ее сделали, он жил бы до 100 лет. Но он отказался. Говорил: «Вдруг что-то не так сделают, и я буду писаться в кровати, буду овощем до конца жизни». И просил: «Я тебя умоляю, маме ничего не говори». И ровно через 11 лет после визита доктора аневризма разорвалась", - поведала Градова.

Миронов умер в 1987 году на сцене во время гастролей в Риге, где труппа играла спектакль "Безумный день, или Женитьба Фигаро". Ему было 46 лет. После его смерти Градова ушла из театра. "Когда Андрей умер, его гроб поставили на сцену, хотя со всеми тогда прощались в фойе. И как можно было потом ходить по этой сцене, стучать каблуками, говорить дурные слова", - объяснила актриса свое решение.

Она также заявила, что ей до сих пор снится бывший муж. А если бы была возможность вернуть прошлое, то она бы хорошенько подумала, прежде чем разводиться со звездой отечественного кино.

Екатерина Георгиевна призналась, что в браке с Мироновым многого не понимала. "У женщины величайшее предназначение. Но, конечно, муж должен быть главой. Он добытчик, он должен так любить жену! Как свое тело! А она ему подчиняться во всем. Даже когда супруг не прав, надо принять его точку зрения. Не могу сказать, что так жила… Я не сразу это поняла, но Андрея очень любила. У меня вообще было ощущение, что он мой ребенок, которого я родила", - признавалась женщина.