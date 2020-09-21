«Он ехал не меньше 90 километров час»: известная автогонщица - об аварии, которую устроил рэпер Гулиев в Москве

Иначе как жуткой, аварию, которую устроил в Москве 26-летний рэпер Эльмин Гулиев, не назовешь. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Иначе как жуткой, аварию, которую устроил в Москве 26-летний рэпер Эльмин Гулиев, не назовешь. На своем белом «Инфинити» музыкант проехал на красный сигнал светофора, протаранил «Мерседес» и вылетел на тротуар. Иномарка буквально впечатала в стену дома троих пешеходов. Две женщины в тяжелом состоянии. Сам рэпер уже признался, что двигался на запрещающий сигнал светофора. При этом он уверяет, что ехал медленно.

- Я двигался со скоростью не больше 60 километров час, - заявил Гулиев сотрудникам полиции.

Иномарка буквально впечатала в стену дома троих пешеходов. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

С точностью скорость движения «Инфинити» установит техническая экспертиза. Ее результаты будут готовы через две-три недели. А пока мы показали видео аварии мастеру спорта международного класса по автоспорту Татьяне Елисеевой. В версию Гулиева известная автогонщица не верит.

- Судя по повреждения, которые получил автомобиль «Инфинити», в стену он вошел на скорости не менее 60 километров час. При этом нее менее 30 километров в час были погашены в ходе столкновения с «Мерседесом». То есть «Инфинити» двигалась со скоростью не менее 90 километров в час, - прокомментировала Татьяна Елисеева.

Напомним, на этом участке в центре Москвы можно двигаться со скоростью в 40 километров в час. То есть, если верить эксперту, иномарка Гулиева ехала с превышением в 50 километров в час (!). Но можно ли было предотвратить столкновение?

Сам рэпер уже признался, что двигался на запрещающий сигнал светофора. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- На такой скорости виновник ДТП не мог экстренно затормозить. Он пытался это сделать, но безуспешно. Что касается водителя «Мерседеса», то он вообще не имел шансов заранее увидеть эту машину, которая двигалась на красный сигнал светофора. Тем более с регулируемого перекрестка он выезжал вторым, что приглушает внимание к помехам, - объяснила Татьяна Елисеева.

Напомним, после аварии в больницу попали три пешехода. Одной из женщин ампутировали часть ноги.

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