Свежие новости о "Спартаке" на 22 сентября 2020: поравнялись с "Зенитом", Джикия ответил на дерзость "Рубина"

Капитан "Спартака" Георгий Джикия. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Московский "Спартак" на старте сезона под началом Доменико Тедеско смотрится неплохо. Команда - в числе лучших команд РПЛ после восьми туров сезона, болельщики ждут, что будет дальше в жизни "красно-белых". "КП" рассказывает о свежих новостях из жизни "Спартака" на 22 сентября 2020 года.

ЗАВЕРШИЛСЯ ВОСЬМОЙ ТУР РПЛ, "СПАРТАК" ВНОВЬ В ЛИДЕРАХ

Матчем "Динамо" и "Ахмата" на стадионе в Петровском парке завершились матчи 8 тура чемпионата России по футболу в Премьер-Лиге. "Спартак" по итогам этой части сезона вернулся в число лидеров и поравнялся с питерским "Зенитом" по набранным очкам. Два клуба возглавляют турнирную таблицу РПЛ, но команда Сергея Семака стоит выше в турнирной таблице. Следующая игра у "Спартака" - 26 сентября в гостях против ФК "Тамбов".

У "Спартака", к слову, продлилась хорошая серия. Клуб забивает в 12 матчах подряд впервые за десятилетие! Такое было с июня по октябрь 2011 года - при Валерие Карпине эта серия составила 15 игр подряд.

"СПАРТАК" ПОКАЗАЛ, ЧТО ОСТАЛОСЬ ЗА КАДРОМ В КАЗАНИ

Для команды Доменико Тедеско поездка в Казань выдалась отличной - победили со счетом 2:0 "Рубин" Леонида Слуцкого. После возвращения домой пресс-служба "красно-белых" выпустила ролик о встрече в столице Татарстана на "Ак Барс Арене". В финале которого - спартаковцы подошли к одному из секторов, на котором сидели поклонники москвичей.

РАБОТА ПО НОВИЧКАМ - ПРОДОЛЖАЕТСЯ

После первых сведений о возможном переходе африканского игрока "Тоттенхэма" Сержа Орье появилась интересная информация. Как сообщает портал Metaratings, футболист хочет получат 3,4 миллиона евро в год. Но такой суммы в клубе никто не зарабатывает столько.

Гендиректор "Спартака" Шамиль Газизов, к слову, высоко оценил этого игрока, но не подтвердил ничего о возможном переходе:

- Игрок топового уровня. Если он придет в «Спартак», это, конечно, будет усиление. Я не буду ничего ни отрицать, ни подтверждать. Мы работаем по нескольким футболистам. У нас есть несколько направлений в этом плане. Еще есть время, - приводит слова Газизова портал Sport24.

БАТТЛ ДЖИКИИ И МАКАРОВА ПОСЛЕ КАЗАНИ

После того, как "Спартак" победил в гостях казанский "Рубин" 2:0, то стало известно о небольшом интересном эпизоде, который произошел после встречи.

- Я считаю, что мы сильнее, чем "Спартак". Мы это еще докажем, - сказал после игры полузащитник "Рубина" Денис Макаров.

Капитан "Спартака" Георгий Джикия ответил здраво:

- Он так сказал? Что скорее "Рубин" поборется с "Зенитом", чем "Спартак"? Ну на табло пусть посмотрит, - говорит Джикия в видеоролике, который появился в твиттере телеканала Матч ТВ.